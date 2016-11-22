美联储副主席称提高生产率的政策将可提振经济潜能

路透纽约11月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)加入大选后讨论美国新政府应采取何种政策的行列，周一指称支出和提振生产率的其他措施将帮助减轻美联储支撑经济的重担。

费舍尔表示，美元近期上涨不会让美联储失去政策目标，并重申美联储长期以来一直坚持的计划，即让该央行庞大的资产负债规模逐步缩小。

他指出，总统当选人特朗普以及由共和党控制的国会将把美国带向何方仍存在“巨大变数”，并警告称取消多德-弗兰克金融监管法案的部分内容恐会“招致更大麻烦”。

然而“某些财经政策，尤其是提高生产率的政策，将提振经济潜能，并帮助应对长期经济挑战，”费舍尔称。

“改善公共基础设施、更好的教育、鼓励民间投资，以及更有效的监管，所有这些都可能促进生产率加快增长以及生活条件的提高，”费舍尔在外交关系协会上称。

费舍尔指出，美国经济目前“接近”美联储就业及通胀目标，表现得“相当不错”。

被问到有关特朗普允诺要废除多德-弗兰克法案时，费舍尔表示，我们不能忘记2007-2009年的金融危机。2010年的这项法案包括强制要求银行需持有更多资本等措施，降低了经济对银行业的依赖。

在维持七年的近零利率后，美联储于去年12月升息。费舍尔的评论强化了下个月再度升息的预期。

他指出，财政调整可支持这些年来的宽松货币政策；他还赞同经济分析师伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)在著作《唯一的模式中》对美联储的描述。

费舍尔表示大选后“美元升值了一些”，他称贸易加权的美元指数受墨西哥披索“大幅贬值”的影响。

“就汇率影响就业的程度，这可能相当重要，但那不是唯一。”他说。“那不会阻止我们根据国内通胀和失业状况，来进行我们应采取的行动。”(完)