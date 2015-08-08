即时观点：美国7月非农就业数据基本符合预期 美联储仍可能9月加息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透8月7日 - 美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资反弹，此前的一个月则出人意料地出现停滞。这暗示经济态势继续改善，可能为美联储打开9月的升息大门。
数据要点：
* 7月非农就业岗位增加21.5万个，建筑业和制造业就业增幅加快，抵消矿业的进一步下滑
* 失业率保持在七年低点5.3%
* 5月和6月非农就业岗位增幅总计上修1.4万个。此外平均工时升至34.6个小时，为2月来最高，6月则为34.5个小时。
RBC资本市场驻纽约首席美国分析师TOM PORCELLI：
整体而言，这又是一个稳健的数据。如果你认为美联储会在9月采取行动，这次的报告非常切题。关于这个方面，我认为一起均未改变。我认为这是这是朝着最终的升息又迈进一步。
COMMONWEALTH FINANCIAL的首席投资官BRAD MCMILLAN：
这次的数据正好处于中间水平。值得关注的是不充分就业率下降，因此我们看到最需要就业的地区的就业状况好转，此外平均每周工时由34.5上升至34.6。数据在这个区间，就意味着就业市场强劲，有更多劳动力需求。数据体现不出经济疲弱，需要美联储维持低利率。我认为如果下月的就业报告非常糟糕，可能会让联储暂停行动。但如果还是这个月的就业水平，我认为联储会推进升息。
WELLS FARGO INVESTMENT INSTITUTE全球市场策略部门主管PAUL CHRISTOPHER：
对于仍在寻找方向的人来说这是个让人失望的数据。就业市场改善的趋势没有任何改变，不过这的确没有对美联储何时行动给出额外的信息。因为数据并非特别强劲，仅仅是符合预期，使得市场必须参考其它数据。
目前来看市场倾向于认为首次加息会推迟到12月。
市场反应：
* 英镑下跌，此前美国公布7月非农就业数据
* 美元兑日圆扩大涨幅
* 欧元兑美元扩大跌幅
* 美元兑日圆触及125上方的两个月高点
* 加元兑美元跌至盘中低点1.3146加元，或0.7607美元，此前美国和加拿大公布就业数据
* 欧元兑美元触及盘中低点
* 现货金下跌0.6%至盘中低点每盎司1,082.76美元
* 美元兑瑞郎攀升至近五个月高点
* 德国公债期货转为近持平
* 欧洲股市FTSEUROFIRST 300指数略微回升，日内仍下跌0.3%
* 美国股指期货扳回多数跌幅，近持平。
* 美国股指期货短暂上涨后转为下跌
* 英镑兑美元扩大跌幅，触及三周低点1.5453
* 德国公债期货进一步上涨，最新上涨69个跳动点至154.40
* 美元指数触及4月底以来最高 (完)
(编译/审校 王洋/李春喜)
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