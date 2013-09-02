《投资焦点》9月剧烈波动行情一触即发，美联储会议将成关键

如果一切顺利，美国经济显示出能够承受可能伴随美联储9月缩减购债而至的利率走升，那么更多资金很可能流向发达经济体股市。

Gardiner说，“为了获得一定程度的收益和投资组合增长，你必须有良好的股票资产配比，而且能够承受短期波动。”

在这种前景下，欧洲仍是受青睐的投资目的地，因为欧元区和英国显示出经济复苏的迹象，尽管该地区股市的近期表现超出其他主要发达市场。

8月欧洲股市STOXX Europe 600指数 下跌0.35%，由于叙利亚危机升级使所有风险资产受到打击，同期的美国股市标准普尔500指数 下跌约2.8%。

“争论的焦点在于是否应当加大欧洲资产投资。现在是否应当加码？但欧元区也存在风险，还没有消除，”Standard Life Investments全球策略主管Andrew Milligan表示。

Euro STOXX指数今年仅上涨约7%，不到美国股市标普500指数15%涨幅的一半，这意味着欧洲股市还有上涨的潜力。

摩根大通资产管理的全球策略师Patrik Schowitz认为，欧洲股市的另一个有利因素在于：虽然欧洲企业获利因复苏尚未稳固而不太强劲，但根据市净率估值，欧洲股票价格较历史均值低25%。

当前的市净率为1.6倍，25年均值为2.1倍；而新兴市场股票的市净率为1.5倍，较18年均值1.8倍低18%。

“因此，根据市净率估值，欧洲股市的吸引力非常明显--甚至比新兴市场股票更低廉，”Schowitz表示。美国股票价格较历史市净率低12%。

**新兴市场面临压力**

新兴市场可能对9月市场波动的感受最为强烈。由于市场预期美联储将缩减刺激政策，8月新兴市场股市的资金外流愈演愈烈。

投行上周五引用基金追踪机构EPFR Global的数据称，最近一周新兴市场股市基金资金外流增加逾一倍至39亿美元，而前一周为17亿美元。

资产管理机构担心，美联储9月17-18日会议前后几周，如果美国利率上升过快，资金流出新兴市场的势头将只会加剧。

不过长期来看，如果美联储设法在缩减刺激政策的同时不危及到经济复苏，则更有可能出现全球经济成长加速，那么市场对新兴市场的看法也可能发生转变。

“新兴市场现在基本上已经不招人喜欢，投资者对新兴市场的看法极为负面，”Kleinwort Benson的投资长Mouhammed Choukeir表示。

“美联储缩减刺激政策可能进一步增加下行压力，但估值水平摆在那里，这可能意味着比一些发达市场更好的机会，”他表示。(完)