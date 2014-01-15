美联储两鹰派决策者将利用投票权敦促加快结束购债

路透达拉斯/费城1月14日 -今年将获得投票权的美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位最为强硬的决策者认为，美联储应该快速结束购债计划。其中达拉斯联邦储备银行总裁费希尔宣称将利用其投票来支持削减购债，即便股市因此受创。美股目前接近纪录高位。

费希尔和费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二的言论，正值美联储今年首次政策会议前大约两周的时间。他们暗示，美联储候任主席叶伦将面临加速撤出非传统刺激措施的内部压力。

美联储第三轮量化宽松措施(QE3)旨在压低长期借款成本，以提振就业和经济成长。

即将离任的美联储主席伯南克12月曾表示，只要经济继续如预期般改善，美联储将继续削减购债，并于2014年稍晚结束购债计划。

费希尔及普洛瑟清楚表示，他们将努力让美联储信守这个承诺，其中费希尔表示，就连股市动荡也不能说服他推迟。

费希尔在达拉斯向全美企业主管协会(National Association of Corporate Directors)表示，“如果之后股市出现修正，而我又有投票权，只要实体经济仍在成长、周期性失业人口下滑、且需求造成通缩的风险仍然偏低时，我将不会毫不迟疑地支持继续缩减购买资产计画。”

“我将投票支持继续缩减购买资产，并争取在最早的可行时间内完全结束资产购买计划。”

尽管他说他希望美联储能够加大削减购债力度，每月缩减购债200亿美元而非12月时决定的100亿美元，但目前尚不清楚关于缩减购债步调的意见不一情形是否足以促使他坚持不同意见。

在普洛瑟及费希尔发表言论后，美债扩大跌幅，带动收益率(殖利率)上升，因投资人消化资产购买计画可能更快结束的预期。股市收高，受强劲的零售销售数据提振。

**暂停缩减购债的“门槛很高”**

大多数人预计美联储将在之后的每次政策会议上宣布，继续每月削减购债规模100亿美元。

“让我们对联储将达成的削减幅度拭目以待--我不想预测幅度有多大，关键是我希望继续削减进程，”费希尔发表讲话后向记者称。

普洛瑟在费城讲话时也发表了相似观点。

“我倾向于提早结束购债计划，”普洛瑟称，“但我很高兴看到我们已经朝结束购债迈出了第一步。”

他之后向记者表示，其认为今年暂停缩减购债的“门槛确实很高”。

普洛瑟淡化12月就业数据表现疲弱的影响，并对部分同僚担心大量美国人放弃寻找工作不予认同。

“我认为，迈进2014年后最起码经济根基比过去几年更加稳固，”他在一个午餐会上称。

普洛瑟预测年底时失业率可从去年12月的6.7%降至6.2%。

他重申年内通胀率料从目前的1%升向2%的联储目标水准，今年经济成长率料达到3%。

决策者当中，波士顿联储总裁罗森格伦这样的鸽派曾警告不要过于仓促地撤除政策刺激，因担心可能对就业市场造成永久性损害。

为减轻购债刺激举措撤出对市场的影响，美联储在12月表示会在失业率降至6.5%之后很长时间内继续维持利率在近零水准。

普洛瑟周二表示，调整政策门槛的做法是“不明智的”。包括罗森格伦在内的鸽派决策者希望降低失业率门槛，以便投资者相信美联储将认真履行维持低利率的承诺。

费希尔表示，美联储的低利率指引需要进一步商榷，但暗示他也同意以低利率承诺来缓和削减购债规模的冲击。

“我并不认为，对削减100亿美元购债规模来说，6.5%甚至远远低于6.5%的失业率门槛是过高的代价。”他对记者表示。(完)

(编译 侯向明/张明钧/许娜/郑茵 审校 孙茉莉/张涛)

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