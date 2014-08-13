银行暗中施压美联储推迟实施沃克尔规则--华尔街日报

路透8月13日 - 华尔街日报援引消息人士称，银行正在游说美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟实行“沃克尔规则”。这项规则要求银行出售私募股权和风险资本基金的投资，他们希望推迟最多七年再实行。

华尔街日报称，银行高层、行业团体和一些议员正暗中施压美联储，推迟几年再实行这项限制他们对私募股权和风险资本基金投资的规定。

“沃克尔规则”是多德-弗兰克法案(Dodd-Frank)的一部分，限制银行对冲基金和私募股权的持股。

该规则禁止银行用自有资金进行投机性押注。

该报称，若规则推迟实行的话，高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)等大型银行都会受影响。

2010年多德-弗兰克金融改革法案出台后，私募股权业务的吸引力普遍下降。预计将在几年内实施的沃克尔规则，禁止银行投资非自身管理的基金。

沃克尔规则被采用之后，一些银行已经做出调整。

摩根大通周一剥离其最后一项私募股权业务。投资公司Lexington Partners和AlpInvest Partners说，双方将收购约50%摩根大通(JPM.N)旗下私募股权业务One Equity Partners所持有的投资组合公司。[nL4S0QI11X]摩根士丹利也已在2011年剥离了大多数其在45亿美元对冲基金FrontPoint Partners的持股。

由于处于非办公时间，尚未能联系到美联储、摩根士丹利、摩根大通以及高盛的代表置评。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 李婷仪)

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