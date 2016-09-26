美联储建议限制华尔街大行在商品和能源方面的投资（更新版）

路透华盛顿/纽约9月23日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周五概述一计划，限制华尔街大行在能源产业的投资，做法是强迫高盛和摩根士丹利等金融企业在进行上述投资时持有更多的资本缓冲。

根据目前的法律，高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)可以以其他银行无法做到的方式投资能源储备和运输行业，但周五的计划将会提高这类投资成本。

根据计划，那些银行必须为能源和商品投资提留更多的资本缓冲，美联储还打算出台其他限制性规定，包括禁止华尔街大行控制发电厂，以及禁止银行控股公司持有铜等。

目前该计划仅止于提案阶段，还需要经过三个月的公众评论期且可能做出调整。

监管银行及金融服务业的美联储表示，新措施将协助银行及整体金融体系避开类似Deepwater Horizon的代价巨大的事故；Deepwater Horizon在2010年发生墨西哥湾原油外泄事件，造成巨大成本。

美联储官员称，根据计划，银行业者每持有1美元的能源基础建设资产，就得持有约1美元的资本。

在美联储计算银行业安全系数规定中，这相当于资本费用达1,250%，是美联储对于风险最高等级投资所祭出的最高资本费率。

华尔街银行恐怕得要筹措约40亿美元新资本，才能满足提案规定。

**缩减规模**

华尔街业者已在持续缩减炼厂、航运及储存设施的相关曝险，因他们持续面对监管机构对于银行业者涉入原物料市场有何实益的质疑。

摩根士丹利帐上实货大宗商品资产总值，已由2011年的97亿美元降至2015年的3.21亿美元。

高盛也已经出脱多数能源基础建设资产，不过该公司仍是化石燃料的主要交易商之一。

根据数据，高盛旗下大宗商品事业J. Aron第二季在美国运输的天然气数量达54.2亿立方英尺，是2011年同期运输量逾73%。

摩根士丹利及高盛拒绝就美联储提案置评。

2007-2009年间，摩根士丹利和高盛等银行业者的大宗商品交易业务占其整体年度营收多达两成。(完)