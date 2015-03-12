焦点：美联储猛砍华尔街大银行股息计划 保持严格控制

图中为纽交所外的华尔街路标。 REUTERS/Carlo Allegri

路透华盛顿3月11日 - 在美国联邦储备委员会(美联储/FED)的年度审核之后，三家美国华尔街大型银行必须削减投资者分配计划，而两家外国银行则未能通过测试。这显示美联储继续对华尔街银行保持严格控制。

美联储周三表示，高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和摩根大通(JPM.N)都降低了偏高的分红与股票回购目标，以保持足够强大的实力抵御假想的金融危机。这些银行都拥有庞大的较高风险交易业务。修正后的支付计划，使这些银行能够通过美联储模拟的严重衰退情形的考验。

但美联储拒绝了德意志银行(DBKGn.DE)和西班牙桑坦德银行(SAN.MC)旗下美国部门的计划，符合稍早的媒体报导。

美联储表示，虽然这两家银行达到了最低资本要求，但“他们的资本规划流程存在普遍和明显的漏洞”。

花旗集团(C.N)通过了今年的压力测试，可以提高对投资者的分配，因此松了一口气。去年花旗集团未能通过测试，是三年中的第二次，首席执行官高沛德(Michael Corbat)今年把自己的职位押上了，不容再次有失。

花旗股价盘后上涨多达3.2%。

花旗表示，将把季度股息提高至每股0.05美元，金融危机期间该行采用的派息方案为每股0.01美元。花旗还表示，已获得批准在4月起的五个季度内回购78亿美元股票。

美国银行勉强通过测试，美联储批准了该行的派息计划，但指出该行必须加强内部控制和数据模型管理。

“美国银行的资本规划流程存在缺陷...(比如)在亏损和营收建模的某些方面，”美联储称。

一位知情人士表示，摩根士丹利撤销了回购49亿美元信托优先证券的申请，以获得美联储对其资本计划的批准。

不过，摩根士丹利股价盘后上涨2.7%，此前该行宣布将回购31亿美元普通股股票，并将股息从0.10美元上调至0.15美元。

美联储最初从2009年开始进行压力测试，当时雷曼兄弟垮台的风波刚过去一年左右，很多美国银行业者都还在努力偿还救助资金。

四家美国大型银行的派息计划未能获得无条件通过，凸显华尔街银行业者与监管机构在前者是否拥有足够资本抵御下一次危机这一问题上，存在严重分歧。

上周所有被测试的31家银行都通过了美联储第一阶段的压力测试，说明近几年大型银行的资本已明显充实。

但第二阶段测试更具挑战性，部分因美联储衡量的是“质化”因素，如银行业者是否有良好的体系来辨别危机并有所准备。第二阶段测试将决定银行业者的派息计划能否得到批准。

压力测试逐渐成为央行的重要工具，使其能够一窥银行的内部情况，批评者指责这些银行“太大以至不好管理”。

在上周的资本测试中，华尔街巨头高盛、摩根士丹利和摩根大通在五家得分最低的银行中占了三席。

两家外资银行的美国分支未能通过测试，暗示未来几年中美联储将把更多的外资银行纳入年度检查中，如瑞士信贷CSGN.VX、巴克莱(BARC.L)和瑞银UBSG.VX等。今年的测试只有七家外资银行参与。(完)

(翻译 张涛/杜明霞/张荻； 审校 郑茵)

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