美联储费舍尔称需警惕未来发生金融危机的风险

路透多伦多6月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔周一指出，金融监管当局需要警惕未来发生金融危机的风险，特别是在银行业加大施压力度，要求放松旨在加固金融体系的监管规定的时候。

“监管已经有所加强，但银行业的反弹十分明显，而且也达到了一些目的，”费舍尔在多伦多的国际货币会议上表示。“但当银行业者对监管抱怨不休时，会给人一种印象，即金融危机已经过去，并且在很多时候会让人以为他们在先前的危机中并没有错。”

费舍尔称，事实并非如此，并列举了他在几十年对抗危机的经历中获得的经验教训。他没有谈及当前的货币政策立场和经济现状。

费舍尔表示，在央行已将利率降至零后，购债可以有效刺激经济。

但许多经济学家注意到，与特别刺激举措伴随而来的还有金融动荡风险，甚至一些美联储官员也把金融稳定风险作为提早开始升息的一个主要原因。

费希尔并不持有此种观点，不过他的确表示，货币政策不应被排除在对抗泡沫的选项之外，因为监管机构可能并没有他们所需要的一切工具以防范危机。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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