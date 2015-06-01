美联储费舍尔称需警惕未来发生金融危机的风险

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透多伦多6月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔周一指出，金融监管当局需要警惕未来发生金融危机的风险，特别是在银行业加大施压力度，要求放松旨在加固金融体系的监管规定的时候。
“监管已经有所加强，但银行业的反弹十分明显，而且也达到了一些目的，”费舍尔在多伦多的国际货币会议上表示。“但当银行业者对监管抱怨不休时，会给人一种印象，即金融危机已经过去，并且在很多时候会让人以为他们在先前的危机中并没有错。”
费舍尔称，事实并非如此，并列举了他在几十年对抗危机的经历中获得的经验教训。他没有谈及当前的货币政策立场和经济现状。
费舍尔表示，在央行已将利率降至零后，购债可以有效刺激经济。
但许多经济学家注意到，与特别刺激举措伴随而来的还有金融动荡风险，甚至一些美联储官员也把金融稳定风险作为提早开始升息的一个主要原因。
费希尔并不持有此种观点，不过他的确表示，货币政策不应被排除在对抗泡沫的选项之外，因为监管机构可能并没有他们所需要的一切工具以防范危机。(完)
(编译 徐文焰；审校 王洋)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。