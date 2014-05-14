美联储官员警告将严审银行杠杆贷款 促业者遵从指导方针

路透5月13日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高级官员周二提出警告称，联储可能需采取更多行动以确保业界遵守美国杠杆贷款的指导方针。这是迄今为止美联储寻求消除外界对其立场宽容印象的最清楚暗示。

银行及监管消息人士上个月告诉路透，美国通货监理局(OCC)正积极谋求执行该局和联储去年共同颁布的杠杆贷款指导方针。这些消息人士称，相形之下，美联储的态度就比较松懈。

然而美联储官员周二对此做出目前为止最强硬的评论之一。美联储负责银行监督及管理规定的高级副主管Todd Vermilyea在为北卡罗来纳州夏洛特一场2014年信用市场座谈会准备的讲稿中提醒，在去年对银行发出“需注意事项”的监管信件后，可能会更严格把关。

“近来行业数据显示，虽然当局发布了杠杆贷款指导方针和市场风险修正(MRA)，但2014年新放贷案件的条件和结构质量继续恶化。”Vermilyea在美联储一名发言人提供的开场声明稿中指出。

“目前为止各机构已采取多项行动评估业者是否合规，但显然还有更多工作有待完成，且可能有必要采取更有力的监管行动。”他补充说。

根据汤森路透旗下Thomson Reuters Loan Pricing Corp，美国去年在通常所谓“垃圾级”的杠杆贷款发放金额升至1.14兆(万亿)美元的新高，较前一年激增72%。

据汤森路透和Freeman Consulting数据，银行2013年从美国杠杆贷款业务获得14.7亿美元费用，比2012年成长17%。

消息人士曾告诉路透，美联储和OCC所持的态度不同，意味瑞士信贷CSGN.VX、高盛(GS.N)等银行业者能更积极办理杠杆贷款，只因它们是由联储所监管，而非OCC负责。即使是一些监管界消息人士私下也承认联储及OCC态度不同调的情况的确存在。

这些消息来源称，因此比起摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)等由OCC监管的银行来说，前述的那些银行能取得更大进展。

Vermilyea指出，美联储、OCC和联邦存款保险公司(FDIC)打算利用今年稍晚的监管检查机会，评估银行业者对“安全及健全贷款标准”的管理和遵守程度。他指的是全国联合信用计划(Shared National Credit，SNC)评估。

Vermilyea表示，去年的SNC评估发现到业界习惯的做法和指导方针有很大的差距。

银行家曾抱怨，指导方针的规定不完备，使得出现自行解读的空间，也让情况更为复杂。(完)

(编译 张若琪 审校 王冠中)

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