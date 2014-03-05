美联储确认恶劣天气拖累经济表现

路透华盛顿3月5日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，近几周侵袭美国很多地区的严寒天气为购物活动和消费者支出带来冲击，导致美国部分地区经济增长放缓，甚至萎缩。

美联储褐皮书称，在12个联储地区中，有两个地区经济活动略为萎缩，主要是因“异常恶劣的天气”所致。

褐皮书表示，芝加哥经济增长放缓，而堪萨斯城经济活动基本持稳。尽管其他八个联储地区报告经济增长，但多为“温和至适度”成长，整体逊于1月褐皮书中所述，九个联储地区的经济“适度”成长。

不过该份报告根据收集的信息显示，一些地区房地产价格回升，旅游业仍表现强劲。

”多数地区的经济前景仍乐观。“美联储说道。

今年严重的暴风雪袭击了东北部、中西部和中西部偏北的多数区域，同时异常的冰暴亦袭击了东南部地区。

但美联储官员之前表示，需经济前景展望出现巨大的变化，才会改变央行缩减资产购买的计划。目前资产购买规模已缩减至每个月650亿美元。

分析师称，该报告并未有助于澄清天气对近期疲弱经济数据影响的程度为何。

“天气看来确实是数据疲弱的主要原因，”Sterne Agee & Leach的首席分析师LindseyPiegza说。其并称，“最新的褐皮书并未给我们提供太多深入的分析。我们在等待清晰的数据。我们相当疑惑。经济看来似乎相当乐观，因为多数区域出现温和成长。”

“天气”这个词在报告里被引用了119次，“雪”或类似字眼被提及24次。“冰”则出现了两次。

报告指出，多数地区零售销售成长转弱，部份因天气因素所致；但冬季暴风雪对里奇蒙、芝加哥及明尼亚波利斯天气相关商品的需求则有正面影响。

大雪亦对部份地区的滑雪胜地有利，但纽约州西部的饭店生意则因冬季暴雪而减少，天气因素打击纽约及费城服务业的需求。

制造业生产及销售受影响的区域包括波士顿、纽约、费城、克利夫兰、里奇蒙、亚特兰大、芝加哥、圣路易斯及达拉斯；天气因素导致断电、供应链中断，并打乱生产计画。

美联储表示，天气不佳亦拖累波士顿、里奇蒙及芝加哥的就业状况；但多数区域的就业状况则缓步改善。

报告指出，物价压力仍旧温和，但能源及建筑产品出现些许上升压力。

美联储定于3月18-19日召开决策委员会会议。(完)

(编译/审校 孙茉莉/侯向明/龚芳/张涛)

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