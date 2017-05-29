美联储在升息的同时不希望引发市场震荡--旧金山联储总裁

路透5月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美国经济正处于或接近达成美国联邦储备委员会(美联储/FED)的充分就业与稳定物价目标。他并指出，美联储在缓慢将利率政策恢复正常之时，希望确保市场平稳。

“如果我今天所说的其他东西你都没记住，我希望你能记住这一点：我们最不希望的就是引发不必要的、或是原本可以避免的市场波动或干扰，无论是国内市场还是国际市场，”威廉姆斯在为周一的一个亚洲银行业与金融业座谈会准备的发言稿中表示。该座谈会由新加坡金管局联合主办。

威廉姆斯称，随着经济达到充分就业，而且通胀率料将在明年达到联储2%的目标，美联储需要持续逐步调升美国利率，否则会面临经济过热风险。

美联储在3月升息，并在当时暗示计划今年还将升息两次，上周威廉姆斯对路透表示，他认为这样的升息步伐是合理的。

联储决策者将在6月会议上决定下一步行动。

威廉姆斯周一称，联储还将致力于缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。大衰退过后，联储为了刺激投资和就业，进行了数年的购债，资产负债表规模因此达到目前这样的高位。

威廉姆斯表示，缩表进程可能在今年后期的某个时候开始，这个进程将会“广而告之，逐渐进行，坦白说也会是乏味的”。“公众对进程了解越多，市场出现混乱和波动的风险就越小”。

上次美联储调整它对资产负债表的政策立场时，国内外市场表现得惊慌失措。这次美联储官员就很想防止上次的状况重演。(完)