美联储会议记录显示五家联储银行要求上调贴现率

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，要求联储上调贴现率的地区联储银行从三家增至五家。美联储会议记录显示，在6月16-17日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求FED将贴现率从0.75%上调至1%。路透