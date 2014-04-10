（修正）投资者可能对决策层利率预期反应过度 美联储官员表示担心

（修改第四段关于美联储首次升息时间的措辞）

* 会议记录公布后，美股上扬但美元疲软

* 交易员目前预期美联储首次加息在2015年7月

* 会议记录显示，上次会议未讨论“在相当长时间内”保持近零利率的问题

路透华盛顿/旧金山4月9日 -美国联邦储备委员会(美联储，FED)官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。

已公布的美联储当前16位决策官员的利率预估，即“点阵图”(dotchart)表明，2016年底时联邦基金利率将达到2.25%，比美联储官员12月时的预期高0.5个百分点。美联储3月18-19日会议结束并公布点阵图结果后公债下跌，因投资者预期加息幅度会略大些。

但周三公布的会议记录显示，几位与会者称，点阵图“夸大了预期的转变，”表明美联储收紧政策的意愿没有点阵图所暗示的那样强烈。

会议记录公布后美股上扬，三大股指均收涨逾1%，美元则疲软。利率期货交易显示，交易员将美联储首次加息时间的预期推迟约六个月至2015年7月。

会议记录“缓解了市场人士关于美联储在经济未做好准备的情况下就开始撤出政策的担忧，”Federated Investors首席股票市场策略师Phil Orlando说。

虽然最新点阵图显示对于2016年底利率水准的预估中值有所上升，但部分美联储官员认为这种变化可能会令人误解。

该图表可能歪曲美联储政策意图的一个理由是，每一个点都代表16位美联储官员其中一位的利率预估，但这些官员中只有九位有投票权。

会议记录还显示，官员希望强调的是，对可能的利率走势给出更好指示的是官方政策声明，而非点阵图。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三在华盛顿的讲话中强调了这一点，称点阵图存在“一些严重的缺陷”，因为每位美联储官员都有着十分不同的政策假设。

他说，“在点阵图中，我们各自观点的许多不同之处被完全显示出来。”

浏览量化宽松的相关交互图表，请点选：link.reuters.com/tan23v

浏览美联储鸽派-鹰派官员分布图表，请点选：link.reuters.com/ryq66v

关于美联储结束购债计划后何种因素可能促使其最终收紧政策，会议记录并未提供新线索。多数决策者认为2014年下半年会彻底结束购债。

美联储在3月会议后发表声明称，在结束购债计划后，可能要等待“相当一段时间”才会加息。

美联储主席叶伦在会后记者会上淡化联储官员利率预估的“向上偏移”，称“只言片语”不是联储与外界沟通政策的主要方式。

但是，最吸引金融市场注意的是，叶伦把“相当一段时间”定义为根据经济状况“大约六个月”。

这一言论，加上预估暗示利率可能要比联储官员此前预计更快升高，打压美国股市及债市当天重挫。

三周之后公布的会议记录，并未有联储官员对于“相当一段”时间框架的讨论纪录。

这确实表明联储官员都希望放弃原先一直使用的政策紧缩量化门槛。

“几乎所有成员都认为，新的政策指引应当是定性的标准，还应该显示出，在决定将在多长时间内维持低利率时，委员会将会评估在达成充分就业和2%通胀率目标方面的现实中与预期中的进展。”

几位有投票权的委员希望能承诺，如果通胀率总是低于联储2%的目标，就将维持低利率。

会议记录没有说明，哪些特定的经济条件可能促使美联储调升指标利率。不过记录显示，联储官员围绕如何更好地调整利率指引进行了热烈讨论。

“我们此前没有指望(指引)会有重大改变，事实也的确如此，”Landcolt Capital合伙人Todd Schoenberger表示。“随着经济复苏，联储将继续完成需要做的事情。”(完)

(编译/审校 李爽/侯向明/王兴亚/徐文焰/戴素萍)

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