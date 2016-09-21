焦点：美联储会议料维持利率不变 或许暗示年底前加息

路透华盛顿9月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储)周三料维持利率不变，因通胀低迷，且近期公布的经济数据疲弱，但可能暗示年底前加息的可能性上升。

美联储去年12月将指标利率上调至0.25-0.50%区间，为近10年来首次加息，但今年一直按兵不动。

路透调查分析师认为，周三结束为期两天的政策会议时决定加息的希望渺茫，多数预计会在12月加息。

“美联储最不希望因为意外之举扰乱金融市场，”德意志银行首席国际经济分析师Torsten Slok表示。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在1800GMT公布政策决定。主席叶伦半小时后召开记者会。

17名决策者需要对就业市场强劲、通胀仍低于2%的目标，以及制造业和服务业8月活动数据疲软的情况作出平衡。目前美国失业率为4.9%，就业岗位增长速度快过人口增速。

他们对升息的紧迫性看法愈发分歧。

美联储理事布雷纳德和塔鲁洛最近都重申，希望看到通胀上升的有力证据后收紧政策。

美联储比较看重的通胀指标仍低于1.6%，已有逾四年时间低于目标。

但最近几名温和派官员的讲话显示，其着急的程度正在升高。

亚特兰大联储总裁洛克哈特上周表示，美联储本周会议时应就升息有“严肃的讨论”。旧金山联储总裁威廉姆斯两周前称，他倾向于升息“宜早不宜迟”。威廉姆斯被视为是叶伦的亲密盟友。

通常被视为政策鸽派的波士顿联储总裁罗森格伦本月稍早也指出，经济面临的风险“变得愈来愈趋于双向”。那番评论起初让市场开始反映9月会意外升息，不过之后这种预期降低。

“会议可能正是这样的结果：此次会议没有任何行动，但对12月升息的门槛相对较低。”Cornerstone Macro LLC合伙人Roberto Perli在客户报告中称。

美联储11月初也会举行政策会议，但由于那距离美国大选没有几天了，因此投资人几乎排除了会在那次会议上调整利率的可能。

**加息路径**

除了政策声明，美联储官员还将提供一系列对于经济增长、失业、通胀以及利率路径的全新预测。

上次在6月发布这方面的预测时，美联储仍预估在2016年会两次加息。该预测在周三可能会被调整为一次加息。

在美国经济产出、生产率以及通胀上升速度比过去数十年缓慢的情形下，美联储的决策者们还可能调降对于未来几年经济需要多少次加息的预测。

所有这些都意味着叶伦在新闻发布会上的讲话将备受关注。叶伦在8月末曾表示，近几个月加息的理由增强。

“她可能表示，她认为基本面与在相对近期内采取行动相呼应，”前美联储官员、芝加哥大学布斯商学院经济学教授Randy Kroszner说。(完)