路透调查：华尔街预期美联储6月不升息 因就业形势疲弱和英退欧公投

路透纽约6月3日 - 周五发布的路透调查结果显示，华尔街大银行一致预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月将维持利率不变，银行分析师指称因美国就业形势趋弱且英国即将迎来脱欧公投。

接受访问的19名初级交易商称，美联储将在6月14-15日的会议上，维持指标利率在0.25%-0.50%不变。不过多数人仍认为，联储将在9月底前调升联邦基金利率目标0.25个百分点。

在路透针对23家初级交易商展开调查之前，美国于周五公布了5月非农就业报告，显示该月仅新增3.8万个就业岗位，为2010年9月以来最少。

“今天上午之后，我们对升息的确信程度大为下降，”Jefferiesand Co.的货币市场分析师Tom Simons说。“我们原先认为6月将会升息，但今早公布的就业数据基本上打消了这一可能。虽然并非绝无可能，但希望渺茫。”

受访者对6月升息机率的估计中值为5%，即便没有一家初级交易商预期升息。调查还显示，7月底会议上升息的机率预估中值为34%。

这些数字与利率期货市场的预期基本一致。芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具显示，联储6月升息的可能性为6%，7月升息机率为33%。

略超半数的交易商(15家中的九家)预期美联储今年升息不会超过一次，对年底时联邦基金利率目标中点的预估中值为0.63%。美联储去年12月实施近10年来的首次升息，自此之后一直维持利率不变。

多数受访分析师称，他们先前曾认定美联储将会在6月升息，但这种看法在过去一个月减弱。多数人表示，周五远逊于预期的美国非农就业报告对他们降低升息前景预期的影响最大。

“结论就是，美联储需要更多时间和更多数据，来确定就业市场情况到底如何，”法国兴业银行资深美国分析师Omair Sharif说。“所以我认为，该数据只是把所有事情都进一步往后推了。”

调查中包含一个有关英国脱欧公投的问题，所有14名作出回答的人士都表示，公投至少是美联储决定本月是否升息的“相对重要”因素。其中九人说，公投将是一个“重要”或“非常重要”的因素。(完)