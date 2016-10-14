美联储主席叶伦称“高压”政策可能是让经济从危机中完全复苏的唯一出路

路透波士顿10月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能使经济从危机中复苏。危机压制了产出，令工人失业并可能成为永久的伤害。

叶伦周五在波士顿联储主办的经济会议的午餐会上发表讲话。尽管没有直接评论利率或当下的政策忧虑，但叶伦的讲话反应出，美联储对美国经济潜能正在下滑的担忧加重，可能需要激进的措施来重振。

叶伦指出，问题是，是否“透过暂时实施‘高压经济政策’，加上强劲的总体需求以及收紧的就业市场”就能够修复对经济造成的伤害。

叶伦称可能需要更明确的指引，因利率可能在一段时间内保持在低位，且一旦经济再陷衰退，单靠低利率可能不足以刺激成长。

叶伦表示，美联储研究显示美国政策行动的外溢影响正面，但需要对影响进行进一步的研究。她指出，需要进一步研究通胀预期是如何形成的，以及货币政策如何对其产生影响；需要进一步研究就业市场状况是如何影响通胀的，因近期的影响看似弱于之前的预期。(完)