（更正）综述：叶伦“期待”10年来的首次升息 称将是美国经济复苏的证明

（因译文有误，内文第三段应为“直到10月”的数据，而非“10月以来”）

路透纽约12月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周三表示，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。

外界普遍认为，联储决策者在12月15-16日举行的下次会议上将展开将近10年来的首次升息；但鉴于美国经济复苏的不平衡特性，决策者们仍继续对数据和趋势进行细致的分析。

叶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称直到10月的就业增长表明，就业市场正在痊愈，尽管还没有达到最佳状态。

叶伦还重申，她认为全球经济疲弱以及大宗商品价格下滑对美国经济成长和通胀的拖累将会在明年变得温和。她指出，美国消费者支出“尤为稳健”。

“当委员会开始将政策立场趋向中性化时，此举将证明...我们的经济取得了多大进展，”她所说的是美联储的政策制定机构--联邦公开市场委员会(FOMC)，“从这一点上说，我认为那是一个我们所有人都在期待的日子。”

目前投资者已押注，联储本月将上调2008年以来一直维持在0-0.25%区间的指标联邦基金利率目标。经济学家也认为12月加息的概率很大。

叶伦发表讲话后，周三美元走强，美股下跌。

“还有两天就要公布非农就业报告了，而且距离FOMC会议也只有两周时间，叶伦讲话还和以前一样强硬，这让我有点吃惊，”JonesTrading首席市场分析师Michael O’Rourk说。

此外，叶伦定于周四在国会一个联合委员会就经济前景问题发表证词陈述。

“叶伦对美国经济的评估相当正面，这将与美联储12月会议升息保持一致，”法国巴黎银行驻纽约的汇率策略师Vassili Serebriakov说。

叶伦表示，美国近10年来首次升息的时间，没有随后的升息路径重要，她在之前的演讲和公开露面中也曾谈到这一点。目前决策者预计首次升息之后将采取渐进的加息路径。叶伦警告称，太晚升息可能会对经济造成意外的打击。

“突然收紧政策有扰乱金融市场的风险，甚至可能在无意中把经济推入衰退，”她说。

她在演讲之后答问时表示，美联储将参考即将公布的数据来确定升息步伐，决策者认为不会机械地调升利率。

美联储每年安排八次政策评估；过去经常会在连续几次会议上升息。

“这次可能与以往大为不同，”她说。

**褐皮书显示经济继续扩张**

美联储在周三公布的褐皮书报告中称，从10月初到11月中旬，美国多数地区经济继续以温和步伐扩张。

美联储称，几乎所有地区的消费者支出都增加，但各地区的制造业表现仍好坏不一，美元走强、商品价格偏低和全球需求疲弱导致出口持续下降。

**洛克哈特与威廉姆斯表示赞同**

周三稍早，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，只有当未来两周美国经济数据“大幅”改变经济前景时，才会削弱联储在12月15-16日会议上升息的“迫切”理由。

劳工部周五将要公布的月度就业报告将是一项关键数据，经济学家预测11月新增非农就业岗位多达20万个。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三也表示同意，认为美联储应该“尽早”摆脱近零利率水准。

10月就业数据公布后，一项对逾80位经济学家所做的路透调查预估中值显示，美联储在12月16日宣布升息的可能性有70%，较一个月前调查所得到的55%可能性上升。(完)