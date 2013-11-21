美参议院金融委员会即将就叶伦美联储主席任命案表决

路透华盛顿11月21日 -叶伦周四将在成为美联储首位女性主席的道路上迈进重要一步。参议院金融委员会料将支持叶伦的任命案，为其掌舵美联储扫除障碍。

总统奥巴马提名叶伦接替明年1月31日任期届满的联储主席伯南克。外界一直看好任命案可以轻松过关。

金融委员会将在1500GMT(北京时间23:00)投票表决是否将提名提交给整个参议院。金融委员会的22个席位中，奥巴马所属的民主党占有12席。

整个参议院的100个投票名额中，民主党占55个，这意味着只要赢得5票共和党的赞同票，提名就能获得通过，达到这个门槛似乎并不困难。

田纳西州参议员BobCorker周三称他将支持确认对叶伦的提名，另有三名共和党人也公开表示倾向于投赞成票。Corker曾于2010年对叶伦出任美联储副主席一职投反对票，他如今表示“说到底，我确实相信她拥有成为美联储主席所需的资历，我打算支持她的提名”。(完)

(编译 戴素萍 审校 隋芬)

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