《信报》：耶伦之鹰鸽变脸

（4月2日评论）

耶伦之鹰鸽变脸/ 习广思

耶伦鹰鸽变脸，3月议息后的“六个月”言论被视为鹰派抬头，市场对加息预期升温。过去两周，多名联储局成员企图淡化2015年中加息的预期及联储局有加息时间的想法。至前晚在演讲中，耶伦变身鸽派，甚至被指为联储局史上最鸽派的言论。联储局鹰鸽交锋，耶伦鹰鸽变脸。说到底，耶伦再放鸽，不过是为“六个月”言论补镬，重申低息刺激立场，虽然这是政治正确的事情，却难以扭转市场的预期。耶伦究竟说了些什么？耶伦表示，未来一段时间，美国仍然需要刺激经济政策，每次缩减买债，只反映劳动市场取得些许改善，但这并不代表联储局降低经济承诺。

耶伦又说，美国经济复苏远未达标，要多一段时间才能回勇；兼职数目偏高，就业情况较失业率所反映的情况要差；大部分美国人对经济复苏的感觉仍像衰退。简言之，耶伦想讲的是退市不等于收水，强调甚或承诺会继续刺激经济。但退一步看，耶伦没有讲过会改变退市策略，缩减买债计划没变，耶伦也没有修正其在加息时间表上的意见。这番鸽派言论，其实是安抚市场情绪居多，为早前的鹰派言论“补飞”。目前联储局在缩减买债步伐上难有改变，除非经济突然逆转急变坏。联储局今年完成缩减买债后，2015年才找机会加息。加息并非世界末日，不过是把货币政策正常化，但联储局的紧张兮兮，及至耶伦鹰鸽变脸，予人感觉是联储局在政策转变的观察及考虑上，更为重视金融稳定因素。

退市之难，一在于不拖累经济复苏，二在于不造成金融震荡。耶伦为加息言论降温，情况就像贝南奇去年扬言退市后不断“补飞”，声称水闸续开一样。但前车可监，贝南奇的退市论引起金融市场震荡，按揭利息抽升，以至影响楼市复苏。联储局一边退市，一边怕股市跌，又怕债息抽升，也担心能否保持金融稳定。联储局的退市路线及时间表没有改变，继续放水只会催生更多泡沫，投资者实在不宜对耶伦的放鸽言论太开心。有趣的是，市场暗暗憧憬当局继续放水，但又看到资本市场的变化。昨天招商局(0144.HK)发售可换股证券，集资154亿港元，有分析认为是加息潮重临，蓝筹赶抽水。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。