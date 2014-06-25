焦点：叶伦或改写美联储在工资和通胀方面的规则

美联储主席叶伦在为期两天的联邦公开市场委员会会议后召开记者会，摄于2014年6月18日。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿6月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦希望美国的工资涨得更快一些，以提振消费者支出，并帮助工人恢复在上次衰退中下降的收入。不过她需要挡开其他决策者的反对，他们担心这可能导致通胀急剧上涨。

在努力保持美联储内部统一的同时，叶伦将拥有强有力的论据来支持给予经济复苏更长时间的呵护，并且有能力抵御任何要求提早升息的呼声。

美联储内部和叶伦自己以往的学术研究均暗示，经济中的富余产能可能比通胀强硬派认为的更高，而且近几年企业上调产品价格的速度也慢于以前。

若果真如此，利率可能在更长时间内保持低位，通胀将被允许突破美联储2%的目标水平而不用担心会失控。这正是叶伦曾暗示愿意采取的政策，以刺激工资增长并使尽可能多的工人返回全职就业市场。

更快的薪资增长与健康的就业市场之间的联系正成为叶伦的核心准则，她曾表示，预计薪资年涨幅将从当前的约2%，提高至接近长期经济增长率3-4%的水平。

“我个人的预期是，随着就业市场开始趋紧，薪资涨速将略微加快到名义工资涨得比通胀还快的水平，这样家庭收入才能有实质增长，”叶伦上周说。她还补充道：“如果这点没有实现，坦白说，我会担心消费者支出有下行风险。”

为了平衡她对就业市场疲软和薪资增长缓慢的顾虑，叶伦承诺将在长期内保持物价稳定。至于目前，她认为两者并不矛盾，因为美国经济还有很多疲弱之处。

然而，相关辩论将会好好地考验美联储容忍通胀的限度。对于一些决策者而言，那个限度就快触碰到了。

费城联储总裁普罗瑟周二表示，美联储政策已经变得“太过被动”，央行需要更好地解释，为什么近零利率还要再维持一年不变。

但这也点到了一个根本问题：美国还能再次创造支持不断膨胀的中产阶层所需的就业和薪资增长吗？

**更棘手的经济**

劳动力占美国经济全年产值的比重，在10年时间内从62%左右的长期均值降至约56%后，美联储经济学家在2010年认为，这个比重已不太可能回升了。

在那之前，劳动力在产值所占比重的相对稳定性，为美联储的预测人员提供了基准，当劳动力占比升逾常态水准时，他们便会预期物价走高，当比重降至均值下方时，则预期薪资升高。

但2008-2009年金融危机及随后的痛苦复苏过程，已对薪资、物价与就业的未来互动关系投下疑问，货币政策前景以及升息可能日期更为不明朗。

过去一年来，美联储人员调整了预测薪资与物价涨幅的主模型，以反映公司调价速度慢于前几年的事实。那意味着美联储有更多时间容许薪资上涨和就业扩张，而还不必担心通胀率攀升。

叶伦自己的学术研究，也阐明了耐心行事的可能好处。

1990年叶伦与经济学家夫婿George Akerlof及另一位研究学者合着一篇论文，题目为“等待工作机会”，她在论文中指出，在景气下行期间，有技能的工人可能等到薪资上涨后再重返就业大军，而不是接受较低薪水。

美联储密切关注的一项议题是，当形势改善时，退居观望的劳工是否会再度开始求职。劳动参与率不断下降，从2006年底的66.4%降至上月的62.8%，已是1970年代末期以来未见水准，当时随着更多妇女投入就业市场，使劳动参与率上升。

叶伦也钻研了一个一直让劳动经济学家感到困惑的问题--经济衰退时为何薪资通常不会调降。她的研究略述了几种可能性，包括企业认清心烦意乱的员工长期可能只会让企业付出更多代价，因为有些人会选择离职，或工作效率降低；而由经验得知等经济复苏时重新聘雇代价将更高。

但相对地，随着经济复苏，企业会尽可能维持不调薪愈久愈好，以弥补之前(衰退时期)未予降薪的部分。

旧金山联储追踪了之前一年薪资未调升的劳工百分比。其“薪资刚性量表”仍接接近记录高位--表明需更多时间才会看到叶伦希望见到的那种薪资增长。叶伦在旧金山联储担任总裁到2010年。

现任旧金山联储总裁威廉姆斯近期在一篇论文中明确指出，为求就业市场进一步增强，美联储“应容许短暂的过度通胀”。

**企业展望浑沌不明**

劳力密集产业的企业主和分析师对前景的看法浑沌不明，因企业仍不愿增聘人手，除非更能肯定经济将扩张、客户收入将增加。

餐饮是能够把低技术或失去信心的劳动者拉回到就业大军中的行业之一。业界人士表示，鲜有证据显示餐厅工资、员工编制或营业收入将会大幅增加。

国家餐馆协会(National Restaurant Association)政府事务主管Scott DeFife表示，餐厅老板们“希望静观其变，”并且在招聘员工的问题上态度非常谨慎，只有在不得不添加人手的时候，才会选择这样做。

至于美联储一直放心不下的建筑业，在企业家和分析师看来，经济应可迎来更好的表现，然而眼下却陷入一个怪圈，消费者、企业和银行相互观望，却无人先行一步；失业人员则被困在外围。

Evergreen Development Group所有人Rick Judson表示，在经济改善之前，首次购房人仍不愿意出手。但问题在于，除非房屋购买量增加，否则经济不会改善。

Rick Judson所雇佣的承包商也一样持中立态度。这些承包商认为住房供给较少，但不愿意雇佣足够数量的木工与电气技师来加以应对；这些人担心经济复苏可能尚未稳固下来。(完)

(编译 李春喜/白云/石冠兰/张若琪/洪曦; 审校 王洋/田建华/蔡美珍/艾茂林)

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