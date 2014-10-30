美联储描述就业市场的措辞稍加改动 让叶伦赢得鹰派支持

路透旧金山/纽约10月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三成功说服两位鹰派同事支持承诺在相当长的一段时间内维持低利率。联储的政策声明对美国就业市场和通胀呈现乐观基调，促使这两人转变了反对立场。

在美联储9月的会议上，费城联邦储备银行总裁普洛瑟和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔持不同看法，主张在结束购债计划时放弃“相当长的时间内”维持低利率的承诺。

但两位官员周三与联储政策制定委员会的其他人一道支持叶伦，以9-1投票结果通过会后声明。声明称就业市场在逐步改善，并认为近期通胀低迷是因能源价格暂时下挫引发。

根据美联储的规定，普洛瑟和费希尔最早要到周五才能解释投票背后的理由，但分析师表示，显然是美联储声明对国内经济表达出的信心令他们感到安心。

渣打银行分析师Thomas Costerg称，“鹰派对就业市场，以及描述就业市场的方式出现的变化较为敏感；我认为叶伦就是通过这种变化赢得了他们的支持。”

美联储以前曾表示，就业市场闲置产能“很多”，但周三却弃用这一描述，而称劳动力市场未被利用的资源正在“逐步减少”。

Costerg表示，这一变化“可能重新赢得鹰派支持”。

投资者还认为美联储的声明偏于强硬立场，利率期货市场交易商目前预测，2015年9月加息的机率为54%。而在会议之前，交易商认为首次加息的时间可能在2015年10月。

本月的市场抛售部分缘于欧洲和中国疲弱的经济数据。市场下滑打压通胀预估，让一些投资者期望美联储会承认这些风险。

Atlantic Trust Private Wealth Management的经理人Gary Pzegeo认为，声明中没有对近期市场动荡作任何讨论，可能帮助说服费希尔支持美联储的决定。费希尔对美联储调整行动以缓和市场波动的做法一贯持怀疑态度。

Pzegeo表示，叶伦和美联储副主席费舍尔自上次会议以来的言论让“较长时间”的承诺不再是毫无商量余地，同时也提升了经济数据在利率决策过程中的重要性，这对于缓和鹰派的忧虑可能也是至关重要的。

“在某个人开口说话...或者(会议)记录公布之前，我们当然无从得知内情，”他说。美联储的会议记录将在三周后公布。

最后一位持不同意见的美联储官员是明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔。这位鸽派官员提到通胀预期降低的问题。

“我们认为美联储整体向鹰派立场的转变已经开始，纯粹的鹰派取得胜利，纯鸽派则失势，”Brean Capital的Peter Tchir说。(完)

(编译 张荻/郑茵；审校 张涛/徐文焰)

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