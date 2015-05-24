叶伦称预计美联储今年升息 因经济不利因素开始消退

路透华盛顿/普罗维登斯5月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。

叶伦在罗德岛一讲话的准备稿中表示，她预计经济数据将增强，并指出年初成长疲弱可能部分是因“统计上杂音”所致。

尽管表示经济前景总是高度不确定，且指出通胀持续处于低位，但叶伦称，推迟收紧货币政策直至就业和通胀达到央行的目标水准，可能会有令经济过热的风险。

“因此，如果经济如我预期般持续改善，我认为在今年某个时点开始上调联邦基金利率目标，并将货币政策正常化将是合适的。”叶伦在罗德岛首府普罗维登斯商会的讲话中表示。

叶伦重申了3月时的观点，即一旦美联储开始升息，过程可能是逐步的。她还表示，升息的时机要看未来的经济数据。

“我们无意在首次升息后为上调联邦基金利率预先设定轨道，”叶伦表示，利率重回正常水平需要数年的时间。

叶伦称认为随着经济继续改善，通胀将升至目标水平。就业市场强劲、汽油价格下降，以及其他推高家庭实际可支配收入的因素应该会提振成长。

她也指出，就业市场仍未完全复原，因薪资增长缓慢，退出劳动力大军的人数高企。

美联储自2008年以来一直将利率维持在近零水平，购债规模达3.5万亿美元，旨在将经济从衰退中拉出来，经济最低迷时期的失业率曾高达10%。

目前的失业率已下降近一半，接近充分就业时的估值，今年至今月度就业人口增幅平均为194,000人。周四的请领失业金人口数据凸显了劳动力市场的力道。

虽然通胀率仍低于目标，但油价脱离低位且美元汇率已从3月高点回落，应会支撑美国国内物价。

当然，冬季严寒、美元走强、港口劳资纠纷以及能源产业削减支出，可能导致经济在第一季实际上呈现萎缩，虽然初步数据显示该季经济增长环比年率为0.2%。消费支出和企业投资意外低迷、以及贸易逆差扩大，引发美联储可能推迟升息到明年某个时候的疑虑，让经济仍存在一些隐忧。

纽约联邦储备银行进行的一项调查显示，多数初级交易商仍预期联储将在今年升息，不过升息时间预期已经推迟到9月和12月；而在2月的前次调查中，还有近三分之一的交易商预期6月升息。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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