热点聚焦：在非常规时期 美联储主席叶伦的正统经济理论是否适用

路透华盛顿12月15日 - 借助传统经济模型，美国联邦储备委员会（美联储/FED）主席叶伦即将带领美联储进行近10年来的首次升息。一些经济学家担心这种理论模型已不适用，可能会使她在大规模印钞及近零利率环境下一败涂地。

现年69岁的叶伦相信她几十年来的研究，即劳动力市场吃紧终将会催生通胀压力。因此她认为，尽管通胀尚未加速，但上调利率的时机已经成熟。

考虑到全球通胀处于历史低位，这将是一次高风险的博弈。何况其他众多央行皆因自身经济体增长乏力，仍保持政策宽松状态。

如果她赌对了，此战将进一步巩固她的声望，并证明她那依赖于就业、薪资和物价长期联动关系的“仪表板”是可靠的。毕竟叶伦已经成功主持了美联储购债刺激计划的退出。(here)

而倘若她赌错了，那么美联储可能就会落入欧洲央行以及瑞典、以色列和加拿大央行的窠臼，这些央行都曾试图在2007-09年金融危机之后摆脱零利率政策的拖累，但均以失败告终。

质疑传统经济理论是有理由的。许多经济学家都曾预计，在金融危机期间美国失业率飙升之际，物价将螺旋式下降，然后认为在失业率大降时通胀会上升，但两种情况都没有发生。不过叶伦今年坚称美联储将步入的升息轨道将“取决于数据”，可能将是渐进式的，也不会有预定路径。

前美联储理事克罗兹纳称，这表明叶伦“以传统模型为依据，但她也十分清楚不确定性的存在”。克罗兹纳在2006-2009年间担任美联储理事期间，曾与叶伦共事。

“尽管可能性很小，但确实有可能传统模型全然不适用、而我们处于一个全新的局面。但她不会凭感觉处理，”克罗兹纳称。

叶伦已经清楚表明，在一个复杂的决策过程中，模型只是提供参考。

**模型和直觉**

对叶伦旧日同僚的采访内容，为叶伦勾勒出一个务实风格经济学家的形象，她会在必要时调整路线，但她倚重数据和经济学原理作为依据，而不是凭借猜测或直觉行事。

美国就业市场各项指标走势图表：here

这或许意味着，一些过新、或者是传统模型难以衡量的讯号有时会被忽略，但它们可能是对政策有意义的。

美联储的文件显示，在1996年9月一场美联储政策会议上，当时身为理事会成员的叶伦表示，她“十分愿意”支持加息，因为她的分析表明通胀率即将上升。

但美联储前主席格林斯潘在那次会议上说服决策者按兵不动，并称他认为经济出现了阻碍价格上涨的变化，后来事实证明通胀真的处于低位。

当时的联储理事里芙琳称，“直觉比其他的东西更重要。”她指的是格林斯潘对美国劳动生产率上升的直觉。

对当前通胀的误判可能会损害就业增长并可能让利率保持近零不变，甚至会迫使联储改弦更张并降息。

美联储前副主席科恩称，“若他们没有看到成本或价格上升，将促使他们采取更为渐进的步骤。”

联储决策者预期2013年和2014年通胀即将上升，但这并未成真。叶伦今年曾认为，油价下跌和美元升值等暂时性因素将会消退，而就业市场趋于紧俏将增加物价上涨压力。

俄勒冈大学经济学者Timothy Duy称，“这是直接了当的分析，但问题是他们已经说了好几年，所以他们的分析没有切中要害。”他表示，过早加息很可能导致美国经济步入衰退。

美联储青睐的通胀指标--扣除食品和能源的物价升幅目前为1.3%，决策者普遍认为明年该指标升速加快，但还达不到2%的目标水平。

前任美联储委员会特别顾问Jon Faust表示，尽管美联储决策者一致认为就业市场收紧有助于提振通胀，但要如何使通胀回到目标水平并维持下去，他认为委员间恐怕没有明确的看法。叶伦曾引述Faust的通胀预估研究结果。

鉴于失业率位于5%，是2009年的一半，叶伦12月3日有足够的信心对国会议员提出警示称，如果利率决策者不提前采取行动，通胀可能“大幅”升逾美联储2%的目标水准。

但包括美联储理事布雷纳德在内的一些决策者指出，失业率和通胀的关系并不像以往那样直接，而且全球经济疲弱可能将美国经济拖离正轨。

布雷纳德已经成为美联储内部谨慎派的领袖，很多分析师预计布雷纳德不会对第一次升息有异议，但若要他接受后续的升息，还要有更多有说服力的理由。

布雷纳德12月1日时说，美元升值可能支持“推迟首次升息，而且未来几年联邦基金利率上升路径更加缓慢。”

政策辩论的另一方是普洛瑟，他在2006年至2015年3月期间担任费城联邦储备银行总裁。普洛瑟“一年前”就支持升息，但他对美联储主席促进围绕首次升息进行辩论的做法感到高兴。

“她能够表明论据的这个事实非常重要，”他说，“因为那样你就可以进行辩论。”(完)