美联储主席叶伦称疲弱财政支持拖慢了全球复苏

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透11月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五呼吁全球政治人物在承平时期整顿好自己的财政，才能在动荡时期有能力刺激经济。
叶伦在巴黎一场座谈会上致辞时表示，她认为全球经济复苏缓慢部分要归咎于政府支援疲弱。
她指责的对象是美国在2007-2009年金融危机后政治陷入僵局，以及欧洲奋力对抗持续低通胀时各国所采取的撙节举措。
危机导致主要央行推出非常规工作来刺激复苏，美联储方面是降息至零，并透过三轮买债计划将资产负债表扩大逾三倍至4.4万亿美元，引发一些政治人物的抗议，他们担心这些货币政策大礼恐怕会引起不想要的通胀问题。美联储甫于上周宣布结束资产买进计划。
叶伦表示，非常规工具帮助支持国内复苏以及全球成长，而财政方面有更多行动的话，将可让复苏更加有力。
“相较于之前的美国经济复苏，这次财政政策的支持相对较少，”她在法国央行的一场讨论会中说。
叶伦引用的数据是美国政府工作岗位在2001年衰退之后大幅增加，而在2008年之后却下滑。
由于各国央行寻求促进经济稳健，她认为把焦点放在财政稳定性是个关键。
叶伦并未特别评论美国货币政策，但她说随着经济活动和通胀恢复正常，全球的央行需让货币政策需要正常化。
她还说，正常化的时程以及速度将视各国不同，从而可能导致金融波动。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪 审校 孙茉莉/杜明霞)
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