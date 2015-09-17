综述：美联储利率决策呼之欲出 主席叶伦的就业愿景面临考验

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦已明确表态，她宁愿推迟升息，也要避免过早升息，损害当前不温不火的经济复苏。她的这种观点将在周四面临最为严峻的考验。

美联储将在为期两天的政策会议结束后公布最新利率决定。疲弱的通胀及薪资增长数据及海外市场的动荡，打压了美国经济迈向充分就业的步伐。

如果升息，则将是美国近十年来的首次。但联储观察者认为，结果仍难以预料，叶伦一直表态希望看到就业者从经济复苏中谋取更多利益，此外疲弱的物价涨势和各类全球性风险，显得日益突出。

“这是游戏时间的决定问题。关键在于叶伦的想法，我猜她会选择继续等待，”Moody's Analytics首席经济学家Mark Zandi称，“如果站在她的立场考虑一下，你肯定也不希望因为太早行动而犯错。”

欧洲央行就曾在2011年犯过两次过早行动的错误。

除了在1800GMT公布政策声明，美联储官员也将公布最新经济预测数据，这将使外界了解对于后续升息及其他重要经济指标的预期看法。

叶伦随后将举行记者会。

美联储是否会更加乐观看好美国经济持续成长、推进升息，抑或是会基于担忧全球经济，而将升息起点延后至10月或12月，对此问题，投资人、经济学家及分析师仍然看法分歧。

经过8月的一波剧烈震荡后，金融市场已经回稳，而中国经济放缓的疑虑，则让美联储原本看似笃定本周升息的计划，出现了变数。

**市场的升息预期降温**

对于一向喜欢标榜“视数据表现而定”的美联储来说，最近美国的经济数据表现，并不太能够让美联储放心展开退出超宽松政策的最后一步。

8月失业率降至5.1%，同美联储认为的充分就业目标大体相当，从历史上看，同近于零的联邦基金利率水准并不协调。消费者支出继续增加，美联储官员预期经济将继续稳步增长。

不过上月衡量通胀率的关键指标下滑，远低于美联储2%的通胀目标，强化了联储不应急于升息，直到物价和薪资开始上涨的观点。

近一年来央行决策者一直在说，美元升值，全球油价下滑以及需求疲弱的影响将会减退，通胀率应会朝他们的目标迈进。

现在他们必须决定，是否对经济体质、金融市场状况以及加息可能带来的后果具有足够的信心。无论怎样，都可能招来支持马上升息和想按兵不动的决策者的反对。

“支持现在升息的一个绝好理由是：人们都清楚升息在所难免，有关升息时间的各种揣测给市场带来许多波动。而缓解市场波动的一个办法就是，结束这个猜谜游戏，”前美联储经济学家、汉密尔顿学院经济学教授Ann Owen称。

近几周的形势增添了美联储工作的难度。市场此前预期联储很有可能在9月升息，现在则预计联储将推后至12月甚至更晚才行动。

据一项路透调查，稍多于一半的受访分析师预计美联储将会再等一些时间才实施其近十年来的首次加息。而上周的调查中还是微弱多数的分析师预计美联储本周四会加息。

根据隔夜指数掉期利率，交易商周三预计美联储本周会议结束近零利率的机率为29%；12月升息的机率则有83%。

美联储利率决定图表：here

(完)

(编译 刘秀红/蔡美珍/孙茉莉/许娜；审校 张荻/高琦)

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