叶伦称只要通胀稳定且就业强劲 今年仍有可能升息

路透美国麻省阿默斯特9月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，她预期只要通胀保持稳定，且美国经济强劲程度足以提振就业，联储将于今年稍晚开始升息。

美联储在一周前决定推迟众所期待的升息。叶伦表示，她以及联储其他决策者并不认为全球经济与金融市场的进展，将对美联储政策产生重大影响。

这样的信息，再加上叶伦认为近期通胀偏弱可能属于暂时性的观点，或令部分投资者感到意外，他们将美联储上周的决定视为政策紧缩不再迫切并且可能延至明年的信号。

叶伦表示，近期物价疲弱主要归因于强势美元与油价下滑等特殊因素，而这些因素可能会消散，令美国通胀率在未来几年上升至2%目标。

叶伦还指出，她与美国联邦公开市场委员会(FOMC)的委员们预期，美国经济强健程度足以实现充分就业，并维持通胀预期稳定。

“包括我本人在内的多数FOMC人士目前都认为，要实现上述目标可能需要今年稍晚开始上调联邦基金利率，随后逐渐收紧政策，”叶伦在马萨诸塞大学向众多学生和当地民众表示。

她说，根据当前情形，美国经济前景“总体看上去稳健”。

由于投资者担心中国经济逊于预期，近期全球金融市场出现抛售，有鉴于此，美联储推迟启动近十年来的首次加息也并不完全出人意料。

面对叶伦上周讲话所体现的谨慎态度，投资者抱怨各种信息指向不一，并基于期货市场将对美联储加息时点的预期从12月份推后至明年3月份。

但叶伦表示，加息最好不要拖得太久，未来加息步伐会“十分缓慢”。“更为审慎的做法是适时启动加息，加息步伐要缓慢，要根据未来数据按需调整政策，”叶伦说。

叶伦表示，个人消费支出(PCE)物价指数升幅(美联储青睐的通胀参考指标)明年应会从当前的1.2%上升至1.5%乃至更高水平，“前提是原油价格不会进一步大幅下降，并且美元不会进一步显着升值”。

叶伦告诫称，通胀上升速度有可能慢于、也有可能快于预期，“如果这种情况发生，我们需要相应调整政策立场”。(完)