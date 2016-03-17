焦点：尽管美国通胀有加快迹象 叶伦依然谨慎对待升息

路透华盛顿3月17日 - 主张谨慎对待升息的美联储官员在该行的内部辩论中已经占据上风，但对于美国经济而言，风险在于央行淡化近来通胀的上升其实是错误的。

美联储主席叶伦周三在记者会上表示，对于升息“谨慎是合适的”。她说并不确信基础通胀已经加快。这番讲话与美联储温和派的看法相呼应。

如果叶伦说的没错，那么金融市场已经得到不少有关她所说的可能逐渐升息的警告了。

但许多民间分析师认同美联储内部持相反看法者的论点，即通胀的确在加快。

他们以最近的一系列数据支持其观点，包括周三公布的美国2月核心CPI较上年同期上涨2.3%，涨幅为逾三年最大。而美联储的目标水平是2%。

物价上涨加快可能引发更大幅度的加息，而叶伦以往曾警告，后者可能引发经济衰退。

“如果有一天美联储不得不迅速加息，可能造成很大的不稳定，”Northern Trust分析师Carl Tannenbaum表示，他曾在芝加哥联储担任过分析师。

叶伦的讲话更像是美联储政策制定者中的口头表态一派，这一派以美联储理事布雷纳德为首，他们公开表态称，全球经济放缓有可能导致美国经济脱离常轨。就在上周，布雷纳德还宣称，不能认为劳动力市场收紧就会推升通胀。

但叶伦的评估与美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)的观点相左。叶伦认为，通胀可能尚未完成向更健康轨道的转折，而费舍尔本月警告称，更快的通胀很可能正在酝酿之中。

如果费舍尔是对的，叶伦可能在4月份的下次政策会议上就必须改变措辞。

“叶伦会发现，美国联邦公开市场委员会(FOMC)中将有相当大一部分委员殷切希望再次升息，”前美联储研究主管David Stockton称，他现在是彼得森国际经济研究所的研究员，“届时她将需要说服他们，升息过程仍然存在，这并不是无限期暂停。”

市场认为今年只会加息一次，但美联储认为需要至少两次加息。这种分歧可能会让叶伦发现自己的处境有些尴尬，尤其是如果全球市场仍相对平静，对美国的威胁消退的话，更是如此。

“这可能强化市场观点，即立场温和的美联储并不强求言出必行，到6月再次开会时，市场可能依然弥漫着怀疑情绪，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson表示。

摩根大通的Michael Feroli等一些分析师甚至得出结论，认为出于多方面的原因，美联储“本身立场就愈发温和”，这些原因中包括美联储对于就业市场紧俏越来越习以为常。

对于美联储预估所暗示的加息步伐放缓，叶伦希望削弱其重要性，称不应把这些预估视作美联储的一致看法。

她说，美联储决定在预估中不指出“下行风险”，这说明如果其他央行的宽松举措成功提振经济成长，那么全球经济表现对美国的影响可能从阻力变为动力。

富国银行分析师Sam Bullard称，通胀或将进一步上升的前景意味着，“市场只反映升息一次的预期存在风险”。

但整体来说，美联储传递的讯号仍显现出耐心，即便4.9%的失业率接近正常水准，且迹象显示通胀上升。

这说明美联储内部主张缓慢加息的阵营暂时占上风。(完)