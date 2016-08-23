分析：叶伦演说在即 投资者质疑美联储利率政策

路透华盛顿8月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦本周稍晚的演说，恐难说服金融市场去相信她能够带领意见分歧的美联储在2016年至少升息一次。美联储原本让外界预期今年将升息四次。

叶伦周五将怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的全球央行年会上发表主题演说。美联储主席传统上会利用这个场合释出货币政策方向的讯息。

美联储决策者今年以一帆风顺开局，去年12月时进行近十年来的首次升息。当时他们的预测显示，经济将强劲到2016年能够升息四次。

但全球经济放缓，以及金融市场先是因中国经济疑虑，之后又因英国公投退欧而震荡不已，加上美国数据起起伏伏，这些都让美联储挨了不少闷棍。

由于今年只剩下三次政策会议，投资者怀疑美联储是否只能置身事外了。

“口头上爱怎么讲都可以，可是咱们不妨面对现实：过去七年只有一次仅仅25个基点的升息。把真材实料亮出来瞧瞧吧，”匹兹堡Federated Investors投资组合经理Don Ellenberger表示。

联邦基金利率期货价格暗示，投资者认为9月与11月会议升息的机率几乎等于零，12月会议升息机率大约五成。

如果美联储的政策路径不能让华尔街信服，那么升息可能引发类似2013年的金融动荡，当时联储宣布购债计划告一段落，让投资者措手不及。

“她面临棘手的任务，”圣路易斯联储总裁布拉德上周告诉记者。

布拉德表示，美联储和市场在预期上仍有那么大的鸿沟，他对此感到意外。布拉德曾批评美联储的通沟策略令公众过于困惑。

投资人2015年12月时押注未来一年料升息两次，而美联储暗示升息四次。这和两方2014年12月时的看法差不多。

目前双方在预期上的鸿沟变得更宽，决策者预期除了今年的两次升息外，2017年料升息三次。然而金融市场显示，投资人预计目前直到2017年底仅会升息一次。

“市场和美联储间仍有这样的差距，”布拉德说。

**公信力问题**

几名美联储政策制定者担心，虽然美国就业增长强劲，但通胀率仍处在令人失望的疲弱水平，经济可能会徘徊在低增长轨道，需要维持多年的低利率，并搭配新的政策工具。上周美联储公布的7月26-27日会议记录显示，部分联储官员相信现在是时候升息，而另外一些人希望再等一等，这两派之间的分歧显而易见。

叶伦一直寻求摒弃所谓的“前瞻指引”。美联储当前立场是要视数据而动，任何一次会议都可能升息。

去年10月，美联储就必须要在政策声明中具体提到可能会在12月的“下次会议”升息，以影响市场。

巴克莱分析师Michael Gapen表示，叶伦可能会通过杰克森霍尔(Jackson Hole)演讲传递一个具体的信息，即如果美国就业增长保持强劲，未来几个月就可能升息。他说，否则的话投资者就会一直怀疑未来是否升息。

“他们怀疑，她还能不能看到适合升息的经济数据，”Gapen说。“我认为她本人面临一个公信力的问题。”(完)