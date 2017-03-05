美国加息对中国影响效应在递减 人民币国际化会继续--人行副行长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月5日 - 中国央行副行长潘功胜周日表示，美国加息对中国的影响效应在递减；人民币国际化还会继续推进，这是既定改革。
潘功胜在“两会”间隙并对路透表示，外汇市场短期扰动会经常有，但终究会向基本面过渡。
“美国加息好几次，毫无疑问对全球都有影响，在不同国家影响不同，对中国的影响效应在递减，”他说。
潘功胜周日稍早表示，人民币汇率未来会受到短期因素扰动，但最终会回到基本面；中国外汇储备充裕，而且多个指标有共同指向，外汇市场趋向稳定。（完）
(发稿 李文科；撰写 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。