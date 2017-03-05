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中国财经 | 2017年 3月 5日 星期日 13:26 BJT

美国加息对中国影响效应在递减 人民币国际化会继续--人行副行长

路透北京3月5日 - 中国央行副行长潘功胜周日表示，美国加息对中国的影响效应在递减；人民币国际化还会继续推进，这是既定改革。

潘功胜在“两会”间隙并对路透表示，外汇市场短期扰动会经常有，但终究会向基本面过渡。

“美国加息好几次，毫无疑问对全球都有影响，在不同国家影响不同，对中国的影响效应在递减，”他说。

潘功胜周日稍早表示，人民币汇率未来会受到短期因素扰动，但最终会回到基本面；中国外汇储备充裕，而且多个指标有共同指向，外汇市场趋向稳定。（完）

(发稿 李文科；撰写 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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