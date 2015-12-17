美国加息之下 人民币和美元脱钩势在必行--摩根士丹利华鑫

路透北京12月17日 - 美联储会议上日如期作出了加息的决定，对此摩根士丹利华鑫证券点评称，在美联储加息和美元持续升值的大背景下，人民币和美元脱钩，并同时转向盯住一篮子货币是势在必行。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊周四在报告中称，鉴于目前美国和全球经济复苏的不确定性，未来美联储的第二次加息不会早于明年6月，之后3/4季度各有一次，全年加息3次，到年底会达到1.125%。而2017年加100个基点到2.125%。

如其对明年美联储加息轨迹的预测兑现的话，明年上半年新兴市场可能会有短暂的喘息之机，全球资本风险偏好上升，回流新兴市场。横向来看，新兴市场国家里中国经济的确定性相对较高，因此资本外流的速度会下降，甚至会出现流入，这对人民币汇率会产生有效支撑，从而为央行提供了调整人民币汇率形成机制的极为有利的时间窗口。

他称，近期人民币对美元出现一定程度的贬值，同时在12月11日中国外汇交易中心首次发布CFETS人民币汇率指数，在很大程度上是央行向市场传递中国汇率政策发生重大转变的信号，预示未来央行更大程度上会追求人民币汇率对一篮子货币上的有效汇率上的基本稳定。

不过，需要指出的是，作为中国汇率政策的重大转变，央行有必要给市场留有足够的时间和空间来消化，而市场也需要更多的证据来被说服以确认中国央行的确转向盯住一篮子货币机制。

“在此过程中，央行有必要对人民币汇率兑美元的波动保持高度关注，并确立一定的边界和底线，以防过度波动形成人民币贬值预期。”章俊表示。

人民币兑美元早盘触及6.4828的四年半新低。

美联储周三实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊癒。联邦公开市场委员会(FOMC)将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为关于经济是否强健到足以承受更高借贷成本的冗长争论划下句点。（完）