焦点：美联储专注于美国经济 不大可能因人民币贬值而改弦更张

图为透过镜片看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透纽约8月11日 - 人民币贬值不大可能分散美国联邦储备委员会(美联储)对国内经济的关注。美国经济看来对加息的准备已经越来越充分。

经济学家和美联储观察人士表示，联储会冀望中国的意外之举不会是一连串货币竞争性贬值的开始，因为那可能导致美元升值的幅度远高于周二的小幅上涨，从而削弱已经很疲软的美国通胀。

然而，联储在考虑是否最早下月升息时，关注焦点仍将放在美国就业市场不断增强的持久性。联储决策者甚至可能认为人民币贬值可以提振全球经济增长，如果那样做有助于支撑中国经济的话。中国经济放缓，已经冲击到全球的大宗商品价格和金融市场。

“我认为这不会影响美联储的决定，除非演变成严重扰乱市场的情况，”德意志证券首席分析师及美联储前经济分析师Peter Hooper称。

“这在净进口方面对美国经济略有拖累，对消费者物价略有损害，但不足以大幅改变美国经济和劳动力市场的趋势，”他称。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，一次性贬值近2%。此举有助于人民币汇率与其它货币走势一致。在美联储准备收紧政策之际，其它货币的汇率已经走贬。

美联储官员称，美元长达一年的涨势，加上油价下跌和海外经济疲软，给国内持续低迷的物价施加了下行压力，至少在一定程度上拖延了升息行动。

联储副主席费舍尔周一称，全球通缩趋势是“困扰”联储的一个因素，但“美国经济主要依赖自身--虽然不是仅仅依赖自己，但也是在相当大的程度上，”他在接受彭博电视采访时表示。

美联储有可能会在9月16-17日政策会议上启动近10年来的首次升息。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特及其他政策制定官员称，从目前到9月政策会议期间的美国就业增长、通货膨胀及零售销售数据，将影响届时是否决定升息，暗示只有海外传来巨大冲击时才可能扭转态势。

分析师称，后续升息的路径将更可能较多地取决于通胀和美元走势，而如果中国为应对本国经济数据恶化，进一步采取竞争性货币贬值，则美元将可能作出强烈反应。

经济研究公司Cornerstone Macro的合伙人Roberto Perli称，鉴于人民币的贸易加权影响，周二的人民币贬值料使美元升值0.4%。

“联储可能会认为，今日人民币贬值举措降低了对美国经济的风险，就像任何其它海外采取的宽松举措一样，”他在写给客户的报告中向表示。

“这至少在一定程度上抵消了美元走强的影响，使得今年稍晚升息的可能性，有可能在9月份，暂且基本不变。”(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/刘秀红；审校 张涛)

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