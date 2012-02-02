伯南克为低利率政策辩护 称经济仍需协助

* 美国复苏情况脆弱,美联储主席伯南克持审慎态度

* 共和党人抨击超宽松利率政策

* 欧洲仍是美国经济的威胁

记者 Pedro Nicolaci da Costa 编译 王冠中/程琳/梁睿雪

路透华盛顿2月2日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周四为联储的政策辩护,称经济仍旧需要许多协助,回应了共和党议员对於联储政策可能引发通胀的指责.

伯南克在国会发表证词时一再处於守势,抵御共和党议员对联储零利率政策、强调就业以及房市应对政策的抨击.

伯南克向众议院预算委员会表示,欧洲金融危机仍威胁到美国复苏,并称美联储会尽所能避免冲击.

伯南克称:"将长期利率维持较低水平的基本理由是低通胀、经济增长放缓预期,以及美元是避险资产的事实.长期利率持低也是其他所有工业经济体的特徵."

众议院预算委员会共和党主席Paul Ryan就美联储2%的通胀率目标发难,称上周美联储政策声明暗示其将愿意容忍通胀上升.

伯南克回击道:"我们并不是在寻求通胀上升,我们不希望看到也不会容忍高通胀."

美联储在2008年底将利率降至零附近後,进一步买入2.3万亿(兆)美元债券刺激经济.许多分析师预计,美联储未来几个月将推出新一轮资产购买计划.

美联储上周称,接近于零的联邦基金利率水平将至少维持到2014年底,外界广泛认为此承诺是为推低其它举债成本,以刺激经济增长和创造就业.

**不满意**

伯南克称有迹象显示,一些打压美国企业投资的因素可能正在减弱,这些因素包括围绕欧洲银行业困境的不确定性.但他也补充称,对於美国能否避免被海外危机所伤这一问题,现在下定论还为时尚早.

"欧洲或其它地区可能出现不利的进展,并可能令国内经济前景恶化.这一风险仍在."伯南克说."我们会继续密切监控形势,采取所有可能措施来保护美国金融系统和经济."

欧洲领导人正就如何最好地建立防火墙防止债务危机扩散而争论不休.与此同时,希腊正面临与民间债权人达成协议,令其债务负担更加可以承受的压力.

许多分析师认为,欧元区普遍采取的撙节措施已使该地区陷入衰退.

在这种低迷的大背景下,许多分析师认为美联储将开启第三轮购债计划.

伯南克并未排除进一步放宽政策的可能性--并敦促立法者也采取行动.

"我们明显不满意现状,然而在我们继续竭尽所能来履行我们的双重职责(维护物价稳定及充分就业)的同时...我们希望在座的各位和政府能寻求别的方式来巩固我们的经济,"他说.

**经济易受冲击**

伯南克在美联储近期针对房市发表的"白皮书"上遭遇阻力,部分共和党人称,此举介入了财政政策的领域.

新泽西州众议员Scott Garrett大力抨击纽约联邦储备银行总裁杜德利和美联储理事杜克积极向国会提出房市建议的举动.

伯南克称,这些联储官员提出的是个人的看法,而非联储的官方立场,而"白皮书"的用意是要陈列出可能采取政策的优缺点.

伯南克重申其在美国预算政策上的看法.他指出,长期赤字会使危机的风险升高,但也警告称,短期财政紧缩可能会威胁到复苏.

"即使财政官员强调财政可持续性的迫切议题,他们也要留意避免对经济复苏造成不必要的阻碍,"伯南克说."低迷的景气扩张使得经济容易受到冲击."(完)