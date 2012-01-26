问答：美联储可能采用通胀目标 提高政策透明度

路透华盛顿1月23日电---美国联邦储备委员会(美联储)可能最早在周三政策会议结束时公布官方通胀目标,此举意在提高透明度.

多数分析师预期,联储将会继续采用主席伯南克此前宣布过的2%或略低於2%的通胀目标.

究竟什麽是通胀目标,设定目标的目的是什麽?公开宣布通胀目标有什麽不好?以下是有关通胀目标的问答.

**为什麽采用通胀目标?**

通胀目标是一国央行(有些国家是议员)确定的具体目标.目的是为通过控制通胀预期,来抑制未来通胀.在决策者看来,通胀预期是实际通胀的前奏.

**有其它国家采用通胀目标吗?**

有.全球很多国家都采用通胀目标,包括欧元区成员国、英国、巴西、墨西哥和新西兰.每个国家通胀目标的设计和水平都不相同,其中一些国家允许短期通胀偏离目标的程度要大於其它国家.

**设立通胀目标有何不好?**

据前美联储主席格林斯潘称,联储之所以不愿意采用通胀目标,是因为一些官员认为那会影响政策制定的灵活性.另一潜在弊端是可能使美联储更专注于确保物价稳定,而忽视促进充分就业.

**设立通胀目标将带来多大影响?**

美联储已经公布决策者对长期通胀的个人预估,分析师认为这是向着采用正式通胀目标迈出的第一步.设立一个单一目标将可能为金融市场提供更明确的指向.

**联储内部是否就此完全达成一致?**

对於采用通胀目标,联储官员如果不是全部同意,也有大多数同意.伯南克长期以来一直赞同这一做法.不过,联储官员对设定目标的目的看法可能不同.一些立场较强硬的地方联储总裁,比如费城联储总裁普洛瑟和里奇蒙联储拉克尔主张联储不应该,也不能试图以就业为目标.他们认为,侧重维持物价稳定是联储刺激经济实现最优增长的最佳做法.然而,一些立场较温和的联储官员,比如芝加哥联储总裁埃文斯,则认为设定通胀目标是稳定长期通胀预期的办法,实际上给予央行更多在必要时放宽货币政策的空间.

**是否会遇到政治阻力?**

过去每当联储提出采用通胀目标时,一些民主党人士总会公开表示反对.他们认为这将使央行侧重於稳定通胀,忽视促进充分就业.这次却几乎没有关於通胀目标的公开辩论,但在总统大选期间这一话题将重新受到关注.一些共和党人士近期则呼吁改变联储的职责,他们要求允许联储只专注于通胀问题,而不是还要兼顾充分就业.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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