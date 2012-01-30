通胀下滑远离美联储目标 量化宽松机率加大

记者 Pedro da Costa/Jason Lange 编译 艾茂林/梁睿雪/程琳/许娜

路透华盛顿1月27日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)采行正式通胀目标才几天,决策者就已经在错失目标了.

周五数据显示,美联储青睐的通胀指标第四季降到逾一年最低位.

第四季个人消费支出(PCE)物价指数环比年率为增长0.7%,大概是前季增幅的三分之一,而美联储目前对该项指标的目标设在2.0%.

当然,美联储要实现这个目标是打算从长计议,并且会愿意忽视易波动的食品和能源价格.

但即便扣除这些易波动的分项,第四季通胀率仍大幅挫至1.1%.这是个恼人的迹象,表明通胀趋势与联储的目标并不相符.

鉴於失业率仍高居8.5%,周五的数据或支持美联储内部认为应该采取新措施提振经济的观点.

"很明显,美联储要实现在物价稳定情况下最大限度就业的双重使命,还有许多工作要做,"纽约联邦储备银行总裁杜德利称.他此前暗示,对采取更多措施降低借贷成本表示支持.

"通胀已回落,可能会进一步下滑,"杜德利周五向记者表示.

**准备发钞**

美联储决策委员会内部分成两派,一些官员希望向经济挹注更多资金,而另一部分鹰派官员则担忧通胀失控.

目前,很多投资者认为美联储今年会尝试通过"量化宽松"进一步压低借贷成本,措施包括从市场上购入证券,来推低抵押贷款及商业贷款利率.

路透调查访问的18家初级交易商中,有12家的分析师预计美联储将推出更多量化宽松政策.这次调查是在美联储主席伯南克周三新闻发布会後进行的.

如果美联储再次实施量化宽松,就将是2008年11月推出首轮量化宽松以来的第三轮量化宽松政策.

美银美林分析师Michael Hanson称,通胀数据"有力地支持了联邦公开市场委员会非鹰派核心成员的看法--通胀当前进入下行通道."

不过,第四季通胀率或许受到一些暂时性因素压低,这可能阻止官员们过於匆忙地推出更多货币刺激政策.

耐用品价格下滑年率为2.7%,分析师将此归因于汽车生产商从3月日本大地震後的供应链中断中复苏.

这意味着虽然通胀远低於美联储目标,经济似乎也不会陷入通缩.2010年底实施6,000亿美元量化宽松计划主要就是担忧通缩.

"这并非真正的通缩,"Capital Economics分析师Paul Ashworth谈到此物价数据时称.

但是,通胀大幅下滑可能为美联储采取更多的刺激就业举措提供更多空间.野村驻纽约分析师Jeff Greenberg称,今年个人消费支出(PCE)物价指数可能将仅上升1.4%.

不过即使近几个月已有所下降,失业率仍较大多数美联储官员所期望的水准高几个百分点.美国12月失业率为8.5%.

有鉴於此,Greenberg和Ashworth均预计,美联储将在年中前推出新一轮购债计划.

可能促使决策者提早采取行动的一个因素是,欧洲银行业危机或许会恶化,而这可能会把美国大型金融机构拖入泥潭,并引发新一轮信贷紧缩.

美银美林的Argued Hanson称,"这难以预料,美联储的应对策略或许会因此改变."(完)