美联储扩大宽松政策的态度趋於保留

4月3日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Joshua Roberts

* 仅数名官员称可能需要更多刺激政策

* 经济前景略为转强,但大致与1月相同

* 多数美联储官员认为2013及2014年成长预估无需上修

记者 Pedro da Costa/Mark Felsenthal 编译 张明钧/程琳

路透华盛顿4月3日电---根据美国联邦储备委员会(美联储,FED)的3月会议记录,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.

联储官员指出,经济成长略为转强,但仍对美国经济活动全面升温抱持审慎态度,将大部分注意力集中在仍旧偏高的失业率.

尽管存在此一审慎情绪,仅有"少数"官员认为若经济丧失动能、或通胀在过长的一段时间维持在过低水准,则可能有必要推出进一步的刺激性货币政策以支撑经济.

这样的态度与1月相较明显软化,当时有一些委员认为可能需要在不久後提出进一步的宽松措施,且当时也持续认为若经济状况恶化则可能需要施行刺激政策.

联储主席贝南克才刚在上周向企业经济学家提出警告,称长期失业问题可能导致美国经济在很长一段时间陷入不安,让扩大宽松政策的构想保留一线生机.投资人将贝南克的谈话解读为他有意进行第三轮的购债行动,也就是所谓的第三轮量化宽松.

联储最新会议记录藉由降低对扩大刺激政策的支持释出一个不同的讯息,这让美国股市、债市及金市受到冲击,并推动美元上涨.

"这个会议记录向第三轮量化宽松仍很有可能实施的想法泼了一盆冷水."纽约Joseph Gunnar & Co.首席市场分析师Clark Yingst表示.

浏览美联储资产负债表状况图表,请点选:(link.reuters.com/cub62s)

**重重难关**

不过美联除仍审慎看待经济前景,显示对未来数年的经济情势存在一些不确定感.

会议记录写道,委员们"普遍认同经济前景虽然整体上有些增强,但还是与1月会议召开时基本相似."

美国经济环比年率在去年第四季为增长3%,今年第一季料放缓至增长2%左右.失业率下降非常迅速,已经从去年夏季的9.1%降至目前的8.3%.

美联储官员继续认为,前方还有大量障碍.

会议记录写道:"尽管最近就业数据振奋人心,但也有一些数据让人感到有不可忽视的风险,即就业改善状况可能随着今年时间推移而消失."

美联储对金融市场也有类似表述,称金融市场紧张态势有所缓解,部分反映出最近遏制欧元区危机采取的政策措施产生效果,但它们仍可能给经济活动带来重大下行风险.

同时会议记录还称.消费者支出面临众多挑战,包括楼市疲软及家庭负债水平较高等.消费者支出是美国经济增长的关键动力.

这给美国经济前景带来了一丝不确定性.

记录称:"尽管一些与会者暗示他们些许上调了2012年实质GDP增幅预估,但多数与会者并不认为,近期经济和金融方面的消息意味着自己要大大调整明後两年预估."

这种谨慎与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的讲话不谋而合.拉加德周二表示,尽管最近有些起色,但全球前景依然"非常脆弱".

美联储还在会议记录中提到,多数委员预计近期原油、汽油价格上涨会暂时推高通胀,但价格涨幅会落下去,使通胀率回到2%或以下.美联储认为2%的水平符合物价稳定目标.(完)