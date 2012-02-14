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国际财经 | 2012年 2月 14日 星期二 13:21 BJT

若经济形势无改善 就有理由实施QE3--旧金山联储总裁

路透芝加哥2月13日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,若当前经济状况没有改善,美国联邦储备委员会(美联储)就有充足理由实施第三轮量化宽松(QE3).

威廉姆斯在Claremont McKenna College讲话时向记者表示,"如果通胀率持续处於低位,失业率居高不下,美联储将有更充足理由"购买新一轮长债以试图扶助经济.

他说,因美联储施行的货币政策"前所未有",因此在围绕失业和通胀预估方面,需要考虑的不确定性要高於以往.美联储还需要考虑规模巨大的美联储资产负债表是否会推升通胀.

最後威廉姆斯表示,"这完全取决於美国经济走向."(完)

--编译 丁琦/梁睿雪;审校 沈以文/张明钧

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