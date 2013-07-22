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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 14:57 BJT

美国金融：美联储重新评估10年前允许银行交易实货大宗商品决策

路透纽约7月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五称，正在“重新评估”2003年一项划时代的决定，该决定首次准许受管制的银行在实货大宗商品市场进行交易。美联储的最新动作可能在金融市场掀起风浪。

这份只有一句话的简短声明显示，对银行在商品市场的运作方式，美联储将开展比先前认为的更深入更广泛的评估，目前，从电子交易到金属仓库等方方面面的大宗商品活动都在受到更密切检查。

关于是否允许摩根士丹利 与摩根大通 等银行继续拥有储油槽或电厂等资产，美联储已经讨论了数年，周五这份出人意料的声明说明联储也在重新考虑，是否应允许所有的银行控股公司能够参与储油设施与咖啡豆等交易。

美国参议院金融委员会周二将就该问题举行首次听证，讨论所谓“太大而不能倒”的银行应不应该承担像运油或经营电厂等额外风险。

“如果美联储已经到了觉得必须发布一篇公开声明，他们一定是在这个问题上感到了压力，”将出席听证会的北卡罗来纳大学副教授Saule Omarova说，“他们是不是藉此机会，实际上是检视银行在实货大宗商品市场的整个状况？”

美联储称，“我们常规性地监测受监管企业的大宗商品活动，目前正在重新审视2003年关于某些大宗商品业务对金融系统起到辅助作用，因而允许银行控股公司从事这类业务的决定。”这是自2012年路透一则报导揭露该问题以来，美联储发布的首份公共声明。阅读路透英文完整报导，请点击(link.reuters.com/xer86s)。

美联储一名发言人拒绝进一步说明或透露这次评估的范围或时间安排细节。

高盛和摩根士丹利发言人均拒绝就美联储的声明置评。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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