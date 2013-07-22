美国金融：美联储重新评估10年前允许银行交易实货大宗商品决策

重温稿-美国股市：微幅收低，此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约7月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五称，正在“重新评估”2003年一项划时代的决定，该决定首次准许受管制的银行在实货大宗商品市场进行交易。美联储的最新动作可能在金融市场掀起风浪。
这份只有一句话的简短声明显示，对银行在商品市场的运作方式，美联储将开展比先前认为的更深入更广泛的评估，目前，从电子交易到金属仓库等方方面面的大宗商品活动都在受到更密切检查。
关于是否允许摩根士丹利 与摩根大通 等银行继续拥有储油槽或电厂等资产，美联储已经讨论了数年，周五这份出人意料的声明说明联储也在重新考虑，是否应允许所有的银行控股公司能够参与储油设施与咖啡豆等交易。
美国参议院金融委员会周二将就该问题举行首次听证，讨论所谓“太大而不能倒”的银行应不应该承担像运油或经营电厂等额外风险。
“如果美联储已经到了觉得必须发布一篇公开声明，他们一定是在这个问题上感到了压力，”将出席听证会的北卡罗来纳大学副教授Saule Omarova说，“他们是不是藉此机会，实际上是检视银行在实货大宗商品市场的整个状况？”
美联储称，“我们常规性地监测受监管企业的大宗商品活动，目前正在重新审视2003年关于某些大宗商品业务对金融系统起到辅助作用，因而允许银行控股公司从事这类业务的决定。”这是自2012年路透一则报导揭露该问题以来，美联储发布的首份公共声明。阅读路透英文完整报导，请点击(link.reuters.com/xer86s)。
美联储一名发言人拒绝进一步说明或透露这次评估的范围或时间安排细节。
高盛和摩根士丹利发言人均拒绝就美联储的声明置评。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期 * 失业率降至4.5% * 投资者仍聚焦在叙利亚 * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清 路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会( 美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。 3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据 明显疲弱，是受到雪暴影响。 避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地 发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。 纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会 “稍稍暂停”升息计划。 他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头 释怀。 杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。 “杜德利的言论为美元助力，”Western Un
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --