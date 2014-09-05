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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 5日 星期五 14:28 BJT

费德勒惊险逆转孟菲尔斯

费德勒周四救回两个赛点，最终成功实现大逆转，4-6 3-6 6-4 7-5 6-2击败法国对手孟菲尔斯，杀入美网男单四强，继续保留赢下生涯第18座大满贯锦标的可能。这也是费德勒生涯第九次在先丢两盘的情况下实现大逆转，他将与14号种子西里奇争夺决赛权。路透
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