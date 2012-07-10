在周一新出炉的ATP世界排名中，即将迎来31岁生日的费德勒重返世界第一宝座。尽管普遍认为男子网球运动员在30岁之後便开始走下坡路，瑞士天王在周日的温网男单决赛中击败穆雷拿到个人第17个大满贯冠军，以自己的出色表现力证这一说法并不属实。路透