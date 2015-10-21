联邦快递以50亿美元收购荷兰TNT的交易将获欧盟反垄断批准

路透布鲁塞尔10月20日 - 美国联邦快递(FedEx)(FDX.N)和荷兰包裹运送服务商TNT ExpressTNTE.AS周二表示，欧盟反垄断监管机构对联邦快递以44亿欧元(50亿美元)收购TNT的交易没有反对意见。这证实了两位知情消息人士此前告诉路透的消息。

两家公司在欧洲市场的市占率合计17%，合并后将成为欧洲第二大运送服务商，虽不及德国邮政(DPWGn.DE)旗下快递公司中外运敦豪(DHL Express)，但超过联合包裹(优比速,UPS) (UPS.N)。该交易还将强化联邦快递作为全球第三大业者的地位。

在路透引述消息人士报导称欧盟可能很快无条件批准合并交易后，TNT股价大涨10%至7.55欧元，是STOXX Europe 600工业品和服务指数.SXNP中涨幅最大的个股。

TNT周二创4月并购交易宣布以来最大单日涨幅。PostNL (PTNL.AS)上涨8.3%；根据汤森路透数据，该公司持有略低于15%的TNT股份。

“欧盟执委会已告知联邦快递和TNT，将不会发出异议声明，”两家公司发布联合公告称。“联邦快递和TNT仍然预计收购交易将在2016年上半年完成。”

由于两家公司合并后，欧洲业者数量将从四家减为三家，这促使欧盟执委会在7月31日对该交易展开全面调查，因执委会担心该交易可能减少竞争，从而导致服务价格提高。

欧盟反垄断机构随后做了价格分析来帮助其决定，是否向联邦快递发出所谓的异议声明。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso未予置评。执委会预定1月13日前宣布决定。(完)