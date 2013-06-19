美股业绩：联邦快递第四季获得高于预期，但成长前景令人担忧

路透6月19日 - 全球最大的航空快递公司--美国联邦快递(FedEx) 周三表示，将削减美国与亚洲之间的运能，引发外界对其未来成长的担忧，尽管其第四季获利优于预期。其股价在盘前走低。

联邦快递业务遍及全球，被视为经济晴雨表。该公司仍在努力调整业务，以适应日益增长的较便宜的地面运输需求。

联邦快递公布截止于5月31日的第四季净利为3.03亿美元，合每股盈余0.95美元，上年同期分别是5.50亿美元和1.73美元。

不计业务调整成本和飞机减损费用，其每股盈余是2.13美元。据汤森路透I/B/E/S调查的分析师，平均预估是1.96美元。

“我们的获利改善计划正在取得进展，但我们继续看到客户选择较低费用的国际服务所带来的影响，”财务长Alan B. Graf,Jr.表示，“联邦快递将在7月进一步降低亚洲与美国之间的运能。”

第四季营业收入为114亿美元，略高于上年同期的110亿美元。

联邦快递预测新会计年度获利增长7-13%，假设美国国内生产总值(GDP)成长2.3%，全球GDP成长2.7%。(完)