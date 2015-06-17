美股业绩：联邦快递第四财季净亏损8.95亿美元，盘前下跌

路透芝加哥6月17日 - 美国联邦快递(FedEx) 周三公布，第四财季净亏损8.95亿美元，受养老金成本和美元走强拖累。该公司上年同期录得7.8亿美元获利。

该公司表示，亏损包含了一项22亿美元的非现金税前费用。该项费用是因上周宣布的对雇员养老金采取市值计价(mark-to-market)会计方法所致。

联邦快递在盘前交易中下跌1.5%至178.36美元。

联邦快递给出的当前财年获利区间，大致符合分析师预估，但该公司称该前景未涵盖计划中收购TNT Express 相关的成本。

联邦快递公布，在截至5月31日的第四财季，经调整净利为7.53亿美元，合每股2.66美元，上年同期分别为7.53亿美元和2.54美元。

分析师此前预计联邦快递第四财季每股盈余(EPS)为2.68美元。

联邦快递第四财季每股净亏损3.16美元。

联邦快递公布，第四财季营收为121亿美元，分析师预估为123亿美元，上年同期为118亿美元。

联邦快递称，预计2016财年每股盈余介于10.60-11.10美元，分析师预估为10.88美元。(完)