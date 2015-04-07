联邦快递提出以48亿美元收购荷兰TNT 拓展欧洲市场

路透阿姆斯特丹4月7日 - 联邦快递(FedEx)(FDX.N)提出以44亿欧元(48亿美元)收购荷兰包裹运送服务商TNT Express TNTE.AS，而在两年之前联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)也曾提出收购TNT计画，但遭到主管机关挡下，因担心可能会妨碍市场竞争。

两家公司周二表示，联邦快递提出TNT Express每普通股8欧元的收购价格，交易若完成，联邦快递将可以运用TNT的陆上运输网络，而TNT的客户则可以运用联邦快递的全球配送平台。

TNT的4月2日收盘价为6欧元，上述收购价相对高出33%。

这项交易获得TNT Express监事会全体无异议通过。TNT最大股东PostNL (PTNL.AS)表示，将把所持有TNT的14.7%股权提供给联邦快递标购。

这两家公司表示，他们预期不会有重大的反垄断反对意见，预计并购交易将于2016年上半年完成。

欧盟监管机关2013年驳回联合包裹以每股9.50欧元收购TNT的并购计划，担心这项并购将降低竞争。

与联邦快递不同的是，联合包裹当年试图并购TNT时，本身在欧洲已拥有强大的网络。

联邦快递执行长Frederick Smith周二表示，这项交易将“令我们的国际版图快速扩大。”

TNT执行长Tex Gunning表示，尽管他一直以来都专注于TNT的独立未来，但联邦快递的收购是“好消息”。(完)

(编译 张明钧/陈宗琦；审校 孙茉莉)

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