财经洞察：加息后美联储利率走廊对中国利率调控启示

作者 徐永

路透上海12月21日 - 美联储加息后放开了隔夜逆回购协议操作量的上限控制，从而使这项此前试验时间仅两年多且日操作总量有限制的货币政策工具，有望在未来美国货币政策化进程中扮演更重要的角色。虽然美国特别的拆借体系，令隔夜逆回购利率较为成功地扮演了联邦基金目标利率的下限，但美联储利率走廊上限迥异于传统操作模式，仍然令其未来前景充满不确定性。

不过，这项脱胎于数量型调控效果减弱后的政策工具，对中国国内的货币政策调控仍然有借鉴意义，主要在于，中国在利率市场化完成后，因为较高准备金率以及资本管制等原因，流动性数量仍处于限制中，没有数量市场化的利率市场化，均衡市场利率能否实际形成以及政策利率调控效果因而也有疑虑，中国是否需要引入美联储类似的机制，来引导目标利率将是一个值得探讨的议题。

美联储上周上调联邦基金目标利率区间至0.25%-0.5%之后，同时提高了隔夜逆回购利率（ONRRP）和超额准备金利息（IOER rate)的利率分别至0.25%和0.5%，并将其事实上作为联邦基金目标利率的上下限。

美联储ONRRP工具自2013年9月开始正式试验性操作，ONRRP的期限仅为隔夜，此外目前美联储还有term RRP提供更长期限的操作。

值得注意的是，这个逆回购与中国公开市场的逆回购操作相反，即与国内的正回购操作模式类似，美联储通过将其手中的国债抵押给ONRRP的交易对手方，从金融机构获取流动性，因此是一个流动性回收工具。

这项工具的推出初衷，是美联储金融危机投放大量流动性后，开始思考未来货币政策正常化的操作工具。即在极端宽裕的流动性和极低的利率的情况下，中央银行对利率调控的能力将大打折扣，未来一旦出现经济复苏需要加息时，美联储该如果提高联邦基金利率的位置。

可以看到，金融危机后美国货币政策正常化虽然到2015年的上周才正式启动，但早在2007年前后美联储已经在准备应对方案。

联储首先采用的是给准备金付息的政策，这项政策从2008年开始启动，按照一般利率走廊模式的上下限理解，金融机构在中央银行的准备金利息将能作为拆借市场的下限。

因为既然机构能从央行获得最低准备金利息的收益，就不会考虑以更低的价格将资金拆借出去。因此如果央行提高给准备金支付的利息率，就能提高拆借市场的利率下限。

不过最终结果是，由于在美国能够获得准备金收益的仅限存款类机构，其他包括货币市场基金、非金融机构企业以及政府支持企业（如两房）等并不能获得，而货币市场基金等机构是拆借市场上的最大供给方，这使得银行类机构热衷于在货币市场基金和美联储之间套利，即以较低的利率从货币市场基金获得资金，存入美联储赚取差价。

欲浏览2013至2014年美国货币市场基金供给结构图，请点选：tmsnrt.rs/1Pjsujc

这种套利的结果不仅使得原本应当充当利率走廊下限的准备金利息充当起了拆借市场的利率上限，同时也使得美联储帐户上的准备金规模不断扩大。

美联储数据显示，金融危机之前的五年，美联储帐上的日平均准备金规模为110亿美元，其中只有17亿为超额准备金，但到了2014年，平均的准备金规模达到了2.6万亿，几乎全部是超额准备金。

准备金利息调控的模式失效后，美联储开始寻找新的工具，而2013年9月正式开始的ONRRP，值得注意的是，因为回收流动性本质上是中央银行缩小资产负债表，减少基础货币供应，美联储还有的选项是出售之前量化宽松时期购买的各类债券。

不过从美联储之前的声明来看，出售债券并不会作为主要的工具使用，因为这会较大影响市场供需结构，让债券自然到期或者类似RRP的方式更受青睐。

不过，与一般逆回购（在中国为正回购）操作，先确定数量再通过招标确定利率不同，美联储的ONRRP是先确定利率，然后数量上敞开供应，当然单个机构和单日的总量仍有限制，加息前分别为300亿美元和3,000亿美元。

而上周加息后，单日的上限也取消了，这意味着在新的逆回购利率上，理论上，美联储的交易对手方（目前为164家）将可以无上限将资金提供给美联储。

当然实际上，由于各类机构都有资本充足率等相关的规定，流动性不会无节制的提供，以加息后的数量为例，隔夜逆回购的操作规模并没有明显放大，12月16日为1,020亿美元，12月17日为1,052亿美元。

不过，取消单日上限后，以美联储帐户上超2万亿的公债规模，美联储通过这部分规模操作逆回购协议，至少对短期利率的下限可以有较强的控制力。

华尔街银行从货币市场基金及其他现金投资者借款的隔夜拆借利率USONRP=GCMN21日已升至0.43-0.47%，高于加息后逆回购协议0.25%的下限，同时低于0.5%的最新准备金利息率。

不过可以看到，其利率水平比较贴近上限，显示市场上可能仍然存在较强的继续加息预期。

**不确性及其对中国的启示**

一般而言，利率走廊调控中，货币当局回收流动性的工具利率为下限，投放流动性的工具利率为上限，前者比如超额准备金、正回购（此处为中国操作方向，在美国即为逆回购），后者比如逆回购、SLF、MLF及再贷款等。

在美联储加息后，可以预期其逆回购工具将作为较理想的下限工具，在货币政策正常化及拆借市场利率提高过程中发挥重要作用。

但一个不确定性在于，由于一般作为走廊下限的准备金利率，目前在美联储的利率调控中事实上充当了上限，这是在流动性非常充裕的基础上才可以维持的（目前有约2.6万亿的超额准备金规模），未来一旦流动性状况发生逆转，比如出现流动性紧缺，显然准备金率工具作为上限将不具备成立基础，这也将影响到目前逆回购作为下限工具的地位。

另外，理论上，利率走廊上下限一般较少被突破，但在美联储逆回购试验的两年时间里，比如部分季末年末阶段，市场成交利率也多次突破了当时逆回购协议0.05%的利率下限，这显示逆回购协议作为下限工具还有一定缺陷，同时美联储在逆回购操作中，大量参与了金融市场的交易，这也被认为对市场利率形成不利。

事实上，美联储一级交易商贴现窗口的利率此前多年扮演了利率走廊上限的角色，加息后，该利率也从0.75%提高到了1%。

而从美联储的诸多表述来看，逆回购协议是作为一项暂时性的货币政策正常化工具，未来也会随着情况变化而退出使用。

可以预期，目前充当联邦基金利率阶段性上下限的逆回购利率和超额准备金利率，中长期而言大概率会面临调整。

不过，对于中国的借鉴意义可能在于，无论是开始给准备金付息，还是逆回购协议推出，都是美联储在宽松流动性的环境中，提高利率调控能力的工具。

而中国目前也面临这种问题，定价层面，央行已经放开了金融机构存贷款以及在金融市场的权限，利率市场化已经完成。但另一方面，目前中国还有较高的法定准备金率，大量流动性淤积在银行间，很难说数量受限的情况下，利率市场化的含金量，金融市场资金定价的扭曲当然也会传染到实体经济。

另外，考虑美联储在数量调控趋弱的情况下推出了固定利率全额供应逆回购协议，中国数量型调控近年来也遭受了诸多挑战，未来或也可以推出类似固定利率的操作模式，提高央行对目标利率的调控能力。（完）