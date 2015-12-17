美联储加息后人民币汇率短期担忧减缓 中期仍有贬值压力--国金

路透北京12月17日 - 中国国金证券研究报告指出，美联储加息靴子落地，中国国内存在一定的宽松空间。人民币汇率短期担忧减缓，中期仍有贬值压力。

报告称，由于近期中国公布经济数据尚可、且接近央行干预底线，因此人民币短期担忧减缓；但另一方面，中国2016年经济相对高位开局、并存在下滑压力，中期仍人民币有贬值压力。

报告指出，11月国内资金再度大幅流出，央行对冲不足、财政支出也面临约束，叠加应对IPO、年关将至的季节性影响，数量型的宽松仍有空间；而核心通胀仍在回落，总量经济短暂回升不可持续，因此强化引导利率下行也成为必选。

海富通基金对美联储加息的评论指出，短期由于市场预期充分，且加息事实上有所推迟，人民币和新兴市场资产可能反弹。长期来看美元升息导致全球无风险利率抬升，对风险资产有一定的压力，人民币和新兴市场资产都将承压，不过人民币和A股仍然有很大的提升空间。

以下为国金证券最新发布的《靴子落地，关注三月：联储升息评论》宏观研报要点摘录：

美联储12月议息会议决定提升基准利率25bp，并表示未来加息路径将取决于真实经济前景的变化。联储加息靴子落地，后续升息节奏的变化将引发新的预期波动。

本次美联储议息会议对于经济形势以及未来政策方向表述的变化主要存在于以下几个方面：

（1）对于近期就业状况的改善表示肯定。联储认为，“近期一系列劳动力市场指标，包括就业人数增加和失业率下降，都显示出进一步改善”。

（2）未来政策展望发生改变。“至于未来联邦基金利率目标区间调整的时间和规模”（10月为“至于下次会议提高目标区间是否合适”），委员会将评估实际与预期的经济条件相对于就业最大化和2%的通胀目标的情况。

（3）增加关于未来加息路径的表述，美联储预计联邦基金利率将以渐进的方式提高，“实际路径将取决于未来数据显示的经济前景”。

（4）在随声明一起公布的点阵图中，16年GDP预测上修0.1至2.4，失业率预测下修0.1至4.7，核心PCE下修0.1至1.6，16年底目标利率预测为1.375，暗含四次加息空间。

（5）在会后的新闻发布会上，耶伦再次强调温和加息是适宜之举，加息过程循序渐进；并且表示，如果经济令人失望，美联储将更加宽松；此外，耶伦解释PCE预测下调的主要原因是“美元走强”。

一季度末可能触发再度加息预期

15年Q1，极寒天气影响之下，居民消费环比折年率下滑2.5至1.8%，当季GDP仅录得0.6%的增长；零售数据显示天气影响在2月份尤为明显，当月环比下滑-0.5，较历史同期低约1.5个点，其中机动车零部件、家具、家用电器等耐用品，以及护理保健、日用品商场零售等个人户外消费均出现不同程度的回落；此外，极寒天气对于15年3月份的就业也有较大影响，3月非农就业环比少增14.7万人，其中商品生产大幅负增长，服务业中批发、运输、专业商业服务、教育保健等行业新增就业均大幅下滑。

而在今年暖冬条件下，上述非经济因素引发的就业及零售短暂滑落预计不复出现，预计16年Q1经济将继续当前的平稳复苏态势，同比上看，零售甚至可能会出现单月1-1.5个点的涨幅扩大，一季度末或将引发第二次加息的预期。

美国弱升息周期对国内政策不至于完全束缚

短期看，加息靴子落地，国内存在一定的宽松空间。11月国内资金再度大幅流出，央行对冲不足、财政支出也面临约束，叠加应对IPO、年关将至的季节性影响，数量型的宽松仍有空间；而核心通胀仍在回落，总量经济短暂回升不可持续，因此强化引导利率下行也成为必选。

而展望16年，预计流动性将呈现有底线、有上限特征。有上限体现在：货币供应增速下滑、流动性“锁定”更好。回顾15年，传统渠道融资扩张放缓，货币供应主要依赖非常规手段：而16年传统渠道融资进一步萎缩（企业、地产）、直接融资的替代降低货币供应提升融资效率、债务置换规模提升支撑货币供应但同时资金为财政持有等因素；由于16年资本流出量级仍然较大，对于基础货币下行，央行如维持净对冲态度，降准3-4次也是必然；有底线则体现在：利率市场化的向下弹性有待释放。政策利率辐射加强，降息次数或少于15年（1-2次），但下调走廊上限、向下引导市场利率叠加降准释放宽松信息。

人民币汇率短期担忧减缓，中期仍有贬值压力。由于近期中国公布经济数据尚可、且接近央行干预底线，因此担忧减缓；但另一方面，中国2016年经济相对高位开局、并存在下滑压力，而从美国90年代升息历史看，首次升息后的4-6月，通常美元指数转为升值（前期的测算表明，15、16年对美元贬值5%、相当于有效汇率升值1%）。（完）