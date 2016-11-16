美联储理事称货币政策决策需谨慎关注市场对特朗普政府的反应

路透华盛顿11月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事塔鲁洛周二称，特朗普当选可能已经在推高利率，令金融市场收紧，美联储在决定如何快速收紧货币政策时必须关注这些情况。

塔鲁洛称，美联储不一定因为特朗普政府料会增加基础设施支出项目就调整步调。这方面支出增加会导致赤字增长，并可能推高通胀率。

但塔鲁洛称，近期薪资增长，物价加速攀升的迹象，还有其它方面的数据，已经为美联储营造了一个甚至与几个月前相比“不同的形势”，也令讨论重新聚焦于围绕加息适当步伐的事项。

塔鲁洛在华尔街日报首席执行官会议(CEO Council)的一个活动上称，极为不同的财政政策会引发更多的重新评估。

“我们不希望以超过需要的程度踩刹车，”塔鲁洛说，但“财政政策是重要的背景因素之一...给政府时间来提出计划，并让国会决定。”

塔鲁洛的讲话让外界对美联储在政策、会员和结构方面面临的巨大变化有了一些了解。

美联储主席叶伦周四将出席国会联合经济委员会的听证会，讨论经济问题，人们或可从中探寻共和党会多努力以及多快试图调整美联储的权力。

国会共和党人希望对美联储实施更严格的监督，现在他们又有了一个可能同意颁布相关法律的总统，而如果是民主党人当总统，就可能反对这种做法。相关提议包括，让美联储遵循机械的政策规则，如果美联储偏离这种规则，则需向国会做出解释。

美联储目前的决策者认为，这类观点会危及联储的独立性。他们认为，让货币政策同政治保持一定距离是至关重要的。

但特朗普或许能够改变这种想法，他可以任命新的理事，包括在2018年叶伦任期届满时由他来任命新的主席。

特朗普上任时，理事会七名成员已有两个空缺或许更多，同时他还将对叶伦以及费舍尔的去留作决定。费舍尔担任联储副主席的任期将于2018年届满。

理事鲍威尔和布雷纳德的任期都将延续到特朗普本届任期之后。他们没有公开谈论过自己的打算。

塔鲁洛的任期要到2022年，但他可能面临另外一种压力。他在美联储负责金融监管方面的工作。根据现有法律，白宫或许利用当前的一个理事空缺，任命一位监管副主席，实际上取代了他的工作。

塔鲁洛表示，希望新的政府和国会在讨论是否推翻2007-2009年金融危机后批准的金融监管规定时，心里想一想，这些规定为什么被通过。

“我们都需要看一看加强监管的原因何在，”塔鲁洛说。“请在心中牢记道德风险和市场纪律这些词。”(完)