焦点：美联储重点看光明面 淡化全球经济困境--10月会议记录

路透华盛顿11月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储)上月曾纠结于是否要在政策声明中承认金融市场动荡以及全球经济趋弱，但最终还是选择不这样做，因担心这可能发出缺乏根据的悲观信号。

美联储周三公布的10月28-29日会议记录还表明，决策者之间发生了激烈的争论，焦点在于如何看待通胀预期正在下滑的迹象，通胀预期下降可能影响到他们让通胀率回归目标水平的努力。

“很多与会委员表示，委员会仍应关注长期通胀预期可能下滑的迹象，”会议记录显示，“部分委员指出，如果出现这样的结果，同时经济成长又停滞不前，那将是更加令人担忧的局面。”

全球主要央行在通胀问题上都面临相似的困境，无论物价还是薪资，上涨情况都不能让决策者满意。

“措辞将暗示(对美国经济前景的)看法更为悲观，”Newedge市场策略师董事Robbert Van Batenburg说，“他们不希望造成恐慌。”

在美联储会议记录公布后，美股、美国公债和美元下跌，因投资者尚未能确定，美联储表达的新关切是否暗示联储升息将要等更久一些。最后，金融市场仍然反映预期升息将在明年9月。

**美联储未过多提及负面因素**

在10月政策会议后发表的声明中，美联储基本未提及10月中旬全球市场急挫和其他经济体成长疲弱，而美联储会议记录重申对美国经济将继续复苏的信心。

不过，美联储官员也就此进行了激烈的讨论。

会议记录显示，美联储官员决定不提及任何股市和债市波动，部份原因是避免“产生货币政策将可能做出反应的错误印象。”美联储官员也就欧洲、日本和中国经济不断走弱，以及美元上涨的影响进行了激烈讨论，且取得类似的看法。

美联储目前处境微妙，在试图撤走危机时期政策并谋划将利率上调至较正常水平之时，还要防范经济下滑。

上月美联储结束购债计划，引发对其升息时间的热议。2008年末以来美联储一直维持利率在近零水准。

会议记录称，一些官员认为尽早对加息进程做一些澄清是明智的做法。此外会议记录还显示，在讨论计划1月发布的长期策略声明时，委员们“普遍认为”通胀率超过和低于2%的目标所需付出的代价一样高。

据会议记录，主要官员称，美联储仍需警惕公众和市场的通胀预期偏向下行的风险--这种状况可能增加滞涨或直接通缩的风险。

记录表明，联储官员就是否继续采用美联储将在“较长一段时间内”维持利率在低位的措辞进行了深入的讨论。占得上风的观点认为，删除该措辞可能会给人临近升息的错误感觉。(完)

(编译 郑茵/利棣儿/李爽 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。