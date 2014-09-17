综述：美联储酝酿政策转向 政策声明或暗示升息计划

路透华盛顿9月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三可能就计划何时开始升息及升息速度提供新的线索。在经过多年大规模货币刺激政策之后，美联储正准备进行重要的政策转向。

虽然市场预计美联储不会在2015年中前收紧货币政策，但美联储周三可能利用政策声明来为升息打下重要基础。

外界尤其盛传美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)可能改变利率前景指引。FOMC还可能改变对就业市场的描述，以表明向充分就业的目标取得更大进展。

这两点都将暗示，六年来保持在近零水准的利率即将解冻。虽然市场押注政策会发生变化，但美联储也有可能坚持按自己的计划行事。

美联储将在1800GMT发布政策声明，此外还将公布最新经济和利率预估，首次一直涵盖到2017年。利率预估(又称“点状图”)显示的是美联储各个官员对每年年底利率水平的预测。

部分分析师认为，一系列基本向好的经济消息可能推动美联储官员暗示更为激进的升息路径，这会扩大他们与债市投资者的观点分歧。

“FOMC对2015和2016年底的利率预估中值可能稍微提高，就像在6月时那样，以此给市场一个强硬信号，”IHS Global Insight分析师本月稍早在报告中称。

但是分析师警告称，由于美联储内部预估并不具名，而且诸如主席叶伦等官员的看法应该比其他人的份量更重，因此“将很难区分信号与噪音”。

美联储的政策意图如何，需要由叶伦来阐明。她将在政策声明和预估出炉半小时后召开新闻发布会。

**关注就业市场**

走上升息道路对投资者来说非常重要。美联储6月预测中值暗示，明年年底时利率可能达到1.125%，比利率期货市场的预期高逾0.25点。

美联储还需决定是否继续承诺，近零利率将在结束购债计划后维持“相当长时间”。美联储本月购债规模势将减少到150亿美元，该计划可能在10月结束。

很多官员称，承诺以时间为基础，而不是根据经济状况变化，让他们有点不安。

“如果此次会议不软化这种措辞，10月也肯定会减弱，”Capital Economic的分析师在周二的一份研究报告中称。

一些分析师认为美联储将放弃的另一措辞，是称就业市场闲置现象“严重”，不过持这种观点的人看来占少数。

尽管失业率在8月回落至6.1%，但就业增长放缓，薪资增长仍然迟滞，这些因素可能让叶伦更加坚定，收紧政策不能过猛。(完)

(编译 朱晓军/王丽鑫； 审校 张涛/艾茂林)

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