综述：美联储官员称9月是否升息取决于市场波动状况

路透美国杰克森霍尔8月28日 - 美联储周五为9月升息敞开大门，虽然有几位联储官员承认，如果金融市场震荡持续，有可能导致联储推迟进行近十年来的首次升息。

包括美联储副主席费舍尔在内的几位高级决策者称，近期的全球市场动荡会很快消退，或为美国升息铺平道路。目前全球投资者、各国政府和央行都在屏息以待美国升息。

美联储政策会议将在9月16-17日举行，至少有五位美联储官员发表公开讲话，就美联储在中国经济放缓，美元升值，大宗商品价格下跌的情况下升息是否风险太大这个问题，各抒己见。

“现在做判断早了点，”费舍尔在美国杰克森霍尔举行的全球央行年会间隙对CNBC表示。“我们仍在关注形势进展。”

他和其他几位联储官员都承认，始于上周的全球股市跌势会影响升息的时点。而就在几周前，对联储升息时点的预期是很可能在9月。

对中国经济的担忧冲击到包括美国股市在内的各大市场，尽管近期公布的美国经济数据很稳健。美国股市周五大致收平，上周期间曾先后创下四年最大单日跌幅，和自2007-2009年金融危机以来的最大两日涨幅。

“我认为市场会相当快地平静下来，”费舍尔说。

圣路易斯联储总裁布拉德对路透表示，他仍倾向在下个月升息，不过他补充称，如果9月中旬全球市场还继续震荡态势，他的同事对升息会很犹豫。

联邦公开市场委员会“不希望在全球金融风暴的风口浪尖采取行动，”布拉德接受访问时说。“所以我们有一个优势，即这场风暴正在发生，至少目前还在发生，我们认为风暴将在9月会议前归于平静。”

这番言论表明，未来两周半对于美联储和全球市场来说都至为关键。美国升息对新兴市场股市和货币的冲击预计将尤其大，无异于给已经出现的市场抛压雪上加霜。

不过，美国经济继续表现出色，尽管有关美国将在较长期内维持低通胀的忧虑犹在。

美国政府公布，美国经济第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，远高于初值，而且占美国经济活动逾三分之二的消费者支出7月再度出现增长。

**首次升息后利率将“停留不变”一段时间**

投资者和分析师们一直在押注美联储将推迟到12月或者更晚升息，延长货币刺激的实施时间。

但在费舍尔讲话后，交易员们加大了对联储将在今年升息的押注，隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)暗示，美联储9月升息的机率为35%，12月升息的机率为77%。

亚特兰大联储总裁洛克哈特对彭博电视表示，认为下月升息的概率约为50%是合理的。洛克哈特是位政策中间派，他在市场近期大跌后，对9月升息的立场就没那么坚定了。

有一个观点周五似乎变得很受认同，即美联储升息一次或两次后，将维持利率不变直到通胀率开始升向2%的目标。尽管美国目前在5.3%的失业率接近正常水平，但美元升值和油价下跌抑制了物价。

圣路易斯联储总裁布拉德对路透表示，美联储升完一次息之后，如果通胀率还是太低，利率将在那个水平“停留”一段时间。

与布拉德同属政策鹰派、也常与联储唱反调的克利夫兰联储总裁梅斯特称，美国经济仍可以应对小幅升息，不过她没有明确表示支持下月升息。

“我想利用现在到9月会议之间的这段时间，评估一下期间的所有经济信息，包括近期市场波动及其背后的原因，”华尔街日报援引她的话称。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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