美国经济正在改善但仍需增强--美国官员

* 布拉德：美联储对缩减购债采取静观态度

* 美联储需要看到复苏证据，不能依靠预测

* 称有理由增加一个1.5%的通胀下限门槛

路透波士顿8月2日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五称，美国经济温和改善，但需要积聚更多动能。并提醒道美联储在减少购债规模之前，应等待更多经济好转的证据。

“我对经济一直抱持乐观，且认为经济即将好转，但过去三个季度的经济增长率均值只有1%左右。”布拉德告诉路透。

“因此，我们需要看到2013年下半年成长增强的迹象，然后才能确信形势正在按我们期望的方式改善，”布拉德在专访中称。

布兰德是在波士顿做演讲的间隙接受了路透专访。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克在6月曾详述了计划，若经济继续改善，美联储在年底前将开始要缩减每月850亿美元的购债规模。

“委员会需要先看到更多有关2013年下半年宏观经济表现的数据，才能在这个问题上做出判断，”布拉德后来在他的演讲中说，他指的是设定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)。

FOMC本周早前举行会议，但没有提到放缓购债的事情，相反却强调存在经济增长乏力、抵押贷款利率上升和低通胀的潜在风险。

那在一些人看来，是对布拉德做出的让步。布拉德在6月政策会议上首次提出不同意见，他指出，通胀水平依然太低，央行不应放缓购债。

对于7月通胀年率小幅上升至1.3%，布拉德表示欢迎，但他称，通胀依然比美联储2%的目标水平“低太多”。

**低通胀**

他承认，通胀年率上升“的确支撑了委员会的观点，即压低通胀的部分因素是暂时性的，通胀有可能会朝目标水平小幅回升。”

但他补充称，“需要看到不只一个月的数据报告才能下此结论。”

在被问及本周会议上的与会官员为何没有在会后声明中提及他们计划在今年稍后开始缩减购债时，布拉德回答道，保留灵活性很重要，同时需要获得更多经济回升的证据。

“眼下的审慎做法是静待数据的表现，不必再多说什么。我想委员会是那么考虑的。”

布拉德表示，整体经济正在温和改善，并称美国7月失业率降至7.4%是个好消息。

他并指出，失业率从前一个月的7.6%下滑，使之更接近伯南克提出的结束买债计划的门槛7%，伯南克预期会在2014年中结束购债行动。

布拉德称，过去六个月至九个月就业增长一直“相当强劲”，尽管他称周五的数据显示就业岗位新增16.2万个，算是有点疲软。

“委员会对美国经济成长的预估更加乐观，但我们需要见到数据面的支撑。我们不能单凭预测就采取行动，因为我们的预测纪录不是很好，”他表示。

美联储正在密切关注抵押贷款利率上升问题，布拉德表示他预期在当前的利率水准下，房市复苏仍“相当强劲”。

市场一直为美联储最快9月将开始放慢买债计划做好准备，尽管本周的美联储声明稿让这样的时间表有点动摇。

**增加一个通胀门槛**

美联储承诺，若通胀不会升穿2.5%，将维持超低利率直至失业率降至6.5%。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔认为，应将失业率门槛调降至5.5%以更有力地压制未来的加息预期。布拉德则认为这种观点不对。

“改变这一门槛将令人质疑究竟有没有必要设置门槛，因为这将暗示该委员会愿意根据不同的境况调整门槛，”他说。

但他认为，在通胀承诺下面再设定一个下限门槛，是有益的举措。

“我们已经有了一个2.5%的上限门槛，因此也要设定一个1.5%的对应下限。那就是说，在通胀极低的情况下，我们不会认为有必要提高政策利率。”(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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